Etebo'dan Osimhen ve Fatih Terim sözleri!

Kariyerinde La Liga ve Premier Lig'de de forma giyen, 2020-2021 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Nijeryalı futbolcu, özel açıklamalarda bulundu.

Vatandaşı Osimhen'in Galatasaray'a gelmesine sevindiğini dile getiren Etebo, "Osimhen, dünyanın en iyi forvet oyuncularından biri. Bence futbol kamuoyu da bunu kabul ediyor. Galatasaray'a gelmekle de bence iyi yaptı. Saha içinde çok istekli, takımı için her şeyini veren bir oyuncu. Gollerini de devam ettiriyor. Bence devam edecek de golleri. Bundan sonraki kariyerinde de çok başarılı işler yapacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Osimhen ile Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaş da olan Etebo'nun golcü futbolcuyla dostluğu 2015'te düzenlenen 23 Yaş Altı Afrika Kupası'na dayanıyor.

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Kupayı kazandıklarında takımın kaptanı olan Etebo, Osimhen ile birlikte bu organizasyonda forma giydiğini hatırlatarak, "O kupayı hatırlıyorum, Senegal'deydi. Daha sonra Mısır'daki Afrika Kupası'nda, Dünya Kupası elemelerinde birçok zaman beraber oynadık. Hem saha içinde hem saha dışında çok iyi arkadaşım Osimhen. Şu anda Galatasaray'da ve iyi vakit geçirdiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

BEŞİKTAŞ'A AVERAJLA KAYBEDİLEN ŞAMPİYONLUK

Etebo, 2020-2021 sezonunda Galatasaray forması giyerken Beşiktaş'a 1 gol averajıyla kaybettikleri şampiyonluğu da unutamıyor.

Nijeryalı futbolcu, son hafta maçlarında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. Çünkü ligin sonuna kadar getirmişsiniz, son maç puanlar eşit sadece gol farkıyla şampiyonluğu kaybediyorsunuz. Beşiktaş bizim maçımızı takip ediyordu, biz Beşiktaş'ın maçını takip ediyorduk. Biz avantajlı görünüyorduk ama futbolda böyle şeyler olabiliyor. Galatasaray günleri artık geride kaldı. Onları anı olarak görüyorum. Şu anda tek yapmak istediğim şey, Gençlerbirliği'ni başarılı kılmak. Bunun için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Şu anda tek odak noktam Gençlerbirliği."

"FATİH TERİM ÖNEMLİ BİR LİDER"

Galatasaray'da birlikte çalıştığı teknik direktör Fatih Terim ile çok iyi bir dostluğunun olduğunu dile getiren Etebo, sözlerine şöyle devam etti:

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"Hem kendisiyle hem teknik ekibiyle çok iyi bir sene geçirdiğimi söyleyebilirim. Kendisi çok önemli bir lider. Saha dışında da futbolculara baba olarak davranıyor. Tek istediği, futbolcuların saha içinde ellerinden gelenin en iyisini yapmaları. Eğer siz futbolcu olarak sahanın içinde en iyisini yaparsanız, o da saha dışında sizin için en iyisini gerçek bir baba gibi yapan bir insan. Kendisine çok saygı duyuyorum. Kendisiyle çalışmaktan çok mutlu oldum. Hala da kendisiyle görüşüyorum."