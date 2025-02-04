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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Gençlerbirliği Etebo'dan Osimhen ve Fatih Terim sözleri! - Futbol Haberleri

        Etebo'dan Osimhen ve Fatih Terim sözleri!

        Gençlerbirliği'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Peter Etebo, eski takımı Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Victor Osimhen'in dünyanın en iyi forvetlerinden biri olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:25 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:25
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        Osimhen ve Fatih Terim sözleri!
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        Kariyerinde La Liga ve Premier Lig'de de forma giyen, 2020-2021 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Nijeryalı futbolcu, özel açıklamalarda bulundu.

        Vatandaşı Osimhen'in Galatasaray'a gelmesine sevindiğini dile getiren Etebo, "Osimhen, dünyanın en iyi forvet oyuncularından biri. Bence futbol kamuoyu da bunu kabul ediyor. Galatasaray'a gelmekle de bence iyi yaptı. Saha içinde çok istekli, takımı için her şeyini veren bir oyuncu. Gollerini de devam ettiriyor. Bence devam edecek de golleri. Bundan sonraki kariyerinde de çok başarılı işler yapacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Osimhen ile Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaş da olan Etebo'nun golcü futbolcuyla dostluğu 2015'te düzenlenen 23 Yaş Altı Afrika Kupası'na dayanıyor.

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        Kupayı kazandıklarında takımın kaptanı olan Etebo, Osimhen ile birlikte bu organizasyonda forma giydiğini hatırlatarak, "O kupayı hatırlıyorum, Senegal'deydi. Daha sonra Mısır'daki Afrika Kupası'nda, Dünya Kupası elemelerinde birçok zaman beraber oynadık. Hem saha içinde hem saha dışında çok iyi arkadaşım Osimhen. Şu anda Galatasaray'da ve iyi vakit geçirdiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        BEŞİKTAŞ'A AVERAJLA KAYBEDİLEN ŞAMPİYONLUK

        Etebo, 2020-2021 sezonunda Galatasaray forması giyerken Beşiktaş'a 1 gol averajıyla kaybettikleri şampiyonluğu da unutamıyor.

        Nijeryalı futbolcu, son hafta maçlarında yaşadıklarını şöyle anlattı:

        "Büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. Çünkü ligin sonuna kadar getirmişsiniz, son maç puanlar eşit sadece gol farkıyla şampiyonluğu kaybediyorsunuz. Beşiktaş bizim maçımızı takip ediyordu, biz Beşiktaş'ın maçını takip ediyorduk. Biz avantajlı görünüyorduk ama futbolda böyle şeyler olabiliyor. Galatasaray günleri artık geride kaldı. Onları anı olarak görüyorum. Şu anda tek yapmak istediğim şey, Gençlerbirliği'ni başarılı kılmak. Bunun için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Şu anda tek odak noktam Gençlerbirliği."

        "FATİH TERİM ÖNEMLİ BİR LİDER"

        Galatasaray'da birlikte çalıştığı teknik direktör Fatih Terim ile çok iyi bir dostluğunun olduğunu dile getiren Etebo, sözlerine şöyle devam etti:

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        "Hem kendisiyle hem teknik ekibiyle çok iyi bir sene geçirdiğimi söyleyebilirim. Kendisi çok önemli bir lider. Saha dışında da futbolculara baba olarak davranıyor. Tek istediği, futbolcuların saha içinde ellerinden gelenin en iyisini yapmaları. Eğer siz futbolcu olarak sahanın içinde en iyisini yaparsanız, o da saha dışında sizin için en iyisini gerçek bir baba gibi yapan bir insan. Kendisine çok saygı duyuyorum. Kendisiyle çalışmaktan çok mutlu oldum. Hala da kendisiyle görüşüyorum."

        "NİJERYALI FUTBOLCULAR TÜRKİYE'Yİ SEVİYOR"

        Etebo, Türkiye'de çok fazla Nijeryalı futbolcunun forma giydiğini hatırlatarak, burada oynamaktan keyif aldıklarını belirtti.

        Geçmişte Amokachi, Jay-Jay Okocha, Moses, Yobo, Emenike, Uche örneklerinin hatırlatılması üzerine 29 yaşındaki oyuncu, "Saydığınız isimlerle alakalı örnek aldığım kimse yoktu ama milli takımlarda beraber oynadığımız arkadaşlar vardı Yobo, Emenike gibi. Hatta Emenike ile Las Palmas'ta takım arkadaşlığı da yaptık. Onlarla konuştuğumda özellikle Fenerbahçe ile ilgili inanılmaz şeyler söylüyorlardı. Türkiye'de olmaktan ne kadar mutlu olduklarını, kendilerini çok iyi hissettiklerini söylüyorlardı. Galiba Nijeryalı oyuncular için burası çok çok iyi bir yer. Türkiye'ye gelip de mutsuz olan bir Nijeryalı oyuncu neredeyse görmedim. Biz burada olmayı seviyoruz, bundan sonra da sevmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        KARİYERİNDE OYNADIĞI EN İYİ İSİM

        Peter Etebo, kariyerinde çok önemli futbolcularla birlikte oynadığını aktararak, şunları söyledi:

        "Crouch ve Fletcher'ı, Las Palmas'tan Aquilani'yi söyleyebilirim. Bu oyuncular, şu anda aklıma gelen hemen söyleyebileceğim oyuncular. Gerçekten tüm kariyerimde çok iyi takımlarda oynadım. Çok iyi futbolcularla oynadım. Hepsinden bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Hepsinin yaptıklarıyla kendimi geliştirmeye çalıştım. Tek tek saysam aslında başka birçok oyuncu çıkar ama ilk aklıma gelenler bunlar."

        Etebo, "Osimhen'i de sayabilir miyiz? sorusuna gülerek, "Tabii ki söyleyebiliriz." diyerek sözlerini tamamladı.

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