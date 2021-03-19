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Etel Adnan'ın 'İmkânsız Eve Dönüş' sergisi Pera Müzesi'nde

Pera Müzesi, ressam, yazar, ve şair Etel Adnan'ın yüz yıla yaklaşan yaşamının tüm dönemlerini kapsayan İmkânsız Eve Dönüş adlı sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Retrospektif niteliğindeki sergi, 6 Nisan’da sanatseverlerle buluşacak.

Etel Adnan'ın 'İmkânsız Eve Dönüş' sergisi Pera Müzesi'nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin merakla beklenen yeni sergisi İmkânsız Eve Dönüş 6 Nisan’da ziyarete açılıyor. Küratörlüğünü Serhan Ada ile Simone Fattal’in üstlendiği sergi, 1925 yılında Beyrut’ta çok dilli, çok dinli, çok kültürlü bir ailede ve coğrafyada dünyaya gelen Etel Adnan’ın, bu zengin kimliği yansıtan eserlerini İstanbul’a taşıyor.

Yaşamından eksik olmayan savaşlara, siyasal ve toplumsal olaylara kayıtsız kalmayan sanatçı, üretimlerinde iki temel ifade aracını, yazıyı ve resmi, bazen birbirinden ayrı bazen birbirinin içinde kullanıyor. Retrospektif niteliğindeki İmkânsız Eve Dönüş, birden fazla alanda ustalaşmış sanatçının duvar seramiği, duvar halısı, leporello (akordeon defter),yağlı boya, desen, baskı ve video gibi çok farklı alanlarda ürettiği eserleri bir araya getiriyor. Etel Adnan'ın sanatsal üretimlerinin yanı sıra farklı dönemlerde kendisiyle gerçekleştirilmiş söyleşilerin video kayıtları da sergi kapsamında izleyiciyle buluşuyor.

Mevsimleri, manzaraları, işaretleri, hayali gezegenleri, uyduları etkileyici enerjisi ve yalın üslubuyla yansıtan Etel Adnan, yepyeni bir keşif ve yorumlama alanı açıyor. Sanatçının kültürel ve coğrafi sınırları aşan eserleri izleyiciyle güçlü bir bağ kuruyor.
İmkânsız Eve Dönüş sergisi, 6 Nisan–8 Ağustos 2021 tarihleri arasında Pera Müzesi’nde ziyaret edilebilir.
Pera Müzesi Salı’dan Cumartesi’ye 11.00–18.00 saatleri arasında gezilebilir. Müze Cuma günleri 16.00–18.00 arası tüm ziyaretçilere, Çarşamba günleri ise “Genç Çarşamba” kapsamında tüm öğrencilere ücretsiz!

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