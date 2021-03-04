Etiyopya'nın güçlü muhalif partilerinden Oromo Federalist Kongresi, seçimlere katılmayacak

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OFC Yönetim Kurulu Üyesi Tiruneh Gemta, yaptığı açıklamada, Bekele Gerba ve Jawar Mohammed gibi partinin önde gelen isimlerinin tutukluluğunun son bulmadığını hatırlatarak, mevcut şartlar altında seçimlere girmeyeceklerini belirtti.

Öte yandan, ülkenin bir diğer büyük muhalif partilerinden olan Oromo Kurtuluş Cephesinin (OLF) de liderlerinin tutukluluğu gerekçesiyle seçimlere katılmamayı planladığı aktarıldı.

İki büyük partinin de çekilmesinin seçimlerin güvenirliliğini zedeleme ihtimali bulunuyor.

OFC liderleri Bekele Gerba ve Jawar Mohammed, halkı şiddete sevk etmek ve terör suçlamalarıyla yargılanıyor.

Muhalif siyasetçiler, yaklaşık 1 aydır açlık grevi yapıyor.