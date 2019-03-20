2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri, yarın dört grupta yapılacak maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde yarın C, E, G ve I gruplarında toplam 10 maç oynanacak.
Toplam 24 ülkenin mücadele edeceği EURO 2020, 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde düzenlecek.
MİLLİLERİN İLK SINAVI DEPLASMANDA
EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçını 22 Mart Cuma günü Arnavutluk ile oynayacak.
Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Borici Stadı'nda yapılacak mücadelede, TSİ 22.45'te başlayacak.
STATÜ
Elemeler sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar (20 takım), finallere doğrudan katılma hakkı elde edecek.
Finallerde yer alacak diğer dört ekip ise, Mart 2020'de UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek takımların oynayacağı play-off karşılaşmaları yoluyla belirlenecek.
Kasım 2018'de grup maçları tamamlanan UEFA Uluslar Ligi'nde kendi liglerindeki gruplarını birinci bitirmiş 16 takım, play-off müsabakalarına katılma hakkı elde etti.
Bu takımlardan grup elemeleri vasıtasıyla EURO 2020'ye doğrudan katılma hakkı kazanan olduğu takdirde, yerlerini kendi liglerinde en iyi sıralamaya sahip bir sonraki takım alacak.
Bir ligde (A-B-C-D) play-off oynayacak yeterli takım sayısına ulaşılamadığı takdirde, başka ligde bulunan ve UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında üstte yer alan ülke, ilgili ligin play-off maçlarına alınacak.
İLK HAFTA PROGRAMI
Gruplarda ilk hafta maçlarının programı şöyle:
21 MART PERŞEMBE:
C Grubu
22.45 Hollanda-Belarus
22.45 Kuzey İrlanda-Estonya
E Grubu
22.45 Hırvatistan-Azerbaycan
22.45 Slovakya-Macaristan
G Grubu
22.45 Avusturya-Polonya
22.45 Kuzey Makedonya-Letonya
22.45 İsrail-Slovenya
I Grubu
18.00 Kazakistan-İskoçya
20.00 Güney Kıbrıs Rum Kesimi-San Marino
22.45 Belçika-Rusya
22 MART CUMA:
A Grubu
20.00 Bulgaristan-Karadağ
22.45 İngiltere-Çekya
B Grubu
22.45 Lüksemburg-Litvanya
22.45 Portekiz-Ukrayna
H Grubu
22.45 Arnavutluk-Türkiye
22.45 Andorra-İzlanda
22.45 Moldova-Fransa
23 MART CUMARTESİ:
D Grubu
17.00 Gürcistan-İsviçre
20.00 Cebelitarık-İrlanda Cumhuriyeti
F Grubu
20.00 Malta-Faroe Adaları
20.00 İsveç-Romanya
22.45 İspanya-Norveç
J Grubu
22.45 Bosna Hersek-Ermenistan
22.45 İtalya-Finlandiya
22.45 Liechtenstein-Yunanistan
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