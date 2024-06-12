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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024'te 19 hakem görev alacak: Türkiye'den tek Halil Umut Meler var! - Futbol Haberleri

        EURO 2024'te 19 hakem görev alacak: Türkiye'den tek Halil Umut Meler var!

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 19 orta hakem görev alacak. Organizasyondaki tek Türk hakem Halil Umut Meler.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 12:51 Güncelleme: 12.06.2024 - 12:51
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        EURO 2024'te 19 hakem görev alacak!
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        UEFA, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'te görev yapacak hakemleri 15 farklı ülkeden seçti.

        Şampiyonada İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan 2'şer hakem düdük çalacak.

        Türkiye, Portekiz, İspanya, Romanya, Slovakya, Hollanda, Polonya, İsveç, İsviçre, Slovenya ve Arjantin'den ise 1'er hakem EURO 2024'te görev yapacak.

        HALİL UMUT MELER, EURO 2024'TE

        EURO 2024'te görev alacak isimler arasındaki tek Türk hakem Halil Umut Meler.

        Meler, kariyerinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacak.

        Turnuvada 37 yaşındaki Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Alper Ulusoy ise Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev alacak.

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        AVRUPA DIŞINDAN TEK HAKEM ARJANTİN'DEN

        EURO 2024'te Avrupa dışından tek bir hakeme görev verildi.

        UEFA ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasındaki iş birliği kapsamında Arjantinli hakem Facundo Tello da turnuvada maç yönetecek hakemler arasına dahil edildi. ​​​​​​​

        EN FAZLA GÖREV ALANLAR CÜNEYT ÇAKIR VE KUIPERS

        Türk hakem Cüneyt Çakır, turnuva tarihinin en çok maç yöneten hakemi ünvanını, Hollandalı hakem Bjern Kuipers ile birlikte taşıyor.

        EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2020'de görev alan Çakır, toplam 9 maçta görev alarak bu alanda, Kuipers ile birlikte zirvede yer alıyor.

        Eski hakem Cüneyt Çakır'ın Avrupa şampiyonalarında yönettiği maçlar şöyle:

        EURO 2020: Macaristan-Portekiz (Grup), Ukrayna-Avusturya (Grup), Hırvatistan-İspanya (Son 16)

        EURO 2016: Portekiz-İzlanda (Grup), Belçika-İrlanda (Grup), İtalya-İspanya (Son 16)

        EURO 2012: Ukrayna-İsveç (Grup), İtalya-İrlanda (Grup), Portekiz-İspanya (Yarı final)

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        HAKEMLER

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacak hakemler şunlar:

        Halil Umut Meler - Türkiye

        Artur Soares Dias - Portekiz

        Jesus Gil Manzano - İtalya

        Marco Guida - İtalya

        Istvan Kovacs - Romanya

        Kruzliak - Slovakya

        François Letexier - Fransa

        Danny Makkelie - Hollanda

        Szymon Marciniak - Polonya

        Glenn Nyberg - İsveç

        Michael Oliver - İngiltere

        Daniele Orsato - İtalya

        Sandro Scharer - İsviçre

        Daniel Siebert - Almanya

        Anthony Taylor - İngiltere

        Clement Turpin - Fransa

        Slavko Vincic - Slovenya

        Zwayer - Almanya

        Facundo Tello - Arjantin

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