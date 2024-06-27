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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024'te son 16 turuna Süper Lig'den 6 yabancı futbolcu kaldı - Futbol Haberleri

        EURO 2024'te son 16 turuna Süper Lig'den 6 yabancı futbolcu kaldı

        Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Trendyol Süper Lig kulüplerinde forma giyen 13 yabancı futbolcudan 6'sı, milli takımlarıyla son 16 turunda mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 12:03 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:03
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        Son 16'da Süper Lig'den 6 oyuncu!
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Trendyol Süper Lig kulüplerinde top koşturan 13 yabancı futbolcudan 6'sı, milli takımlarıyla son 16 turunda forma giyecek.

        Son 16 turuna yükselen Romanya'da 4, Belçika ve Slovenya kadrosunda 1'er futbolcu Süper Lig ekiplerinin formasını giyiyor.

        Gaziantep FK'den Florin Nita ve Deian Sorescu, Trabzonspor'un Gaziantep FK'den yeni transferi Denis Draguş ile Konyaspor'dan Alexandru Cicaldau Romanya ile yollarına devam ediyor. Trabzonsporlu Thomas Meunier Belçika, Alanyasporlu Jure Balkovec de Slovenya ile çeyrek finale çıkmak için sahaya çıkacak.

        Süper Lig'den 4 oyuncunun formasını giydiği Romanya son 16 turunda Hollanda ile eşleşti. Thomas Menuier'in kadrosunda bulunduğu Belçika ise Fransa ile karşı karşıya gelecek. Jure Balkovec'in ülkesi Slovenya ise Portekiz ile çeyrek finale kalmak için sahaya çıkacak.

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        YEDİ FUTBOLCU SON 16'YI GÖREMEDİ

        Süper Lig ekiplerinin formasını giyen 7 futbolcu ise turnuvaya grup aşamasında veda etti.

        Fenerbahçe forması giyen Hırvatistan'dan Dominik Livakovic, Sırbistan'da Dusan Tadic ve Polonya'dan Sebastian Szymanski ile Beşiktaş'tan Arnavut oyuncu Ernst Muçi, RAMS Başakşehir'den Polonyalı Krzysztof Piatek, Sivasspor'un Arnavut oyuncusu Rey Manaj ve Antalyapor'dan Polonyalı Adam Buksa son 16'yı göremedi.

        ÜÇ FUTBOLCU GOL SEVİNCİ YAŞADI

        Şampiyonada, Süper Lig'de forma giyen 3 futbolcu gol sevinci yaşadı.

        Trabzonspor'un yeni transferi Denis Draguş ile Polonya forması giyen RAMS Başakşehirli Krzysztof Piatek ve aynı ülkeden Antalyasporlu Adam Buksa birer kez fileleri havalandırdı.

        Denis Draguş, Romanya'nın Ukrayna'yı 3-0 mağlup ettiği, Krzysztof Piatek, Polonya'nın Avusturya'ya 3-1 kaybettiği, Adam Buksa da Polonya'nın Hollanda'ya 2-1 yenildiği mücadelede gol atmayı başardı.

        İKİ FUTBOLCU SÜRE ALAMADI

        Süper Lig'de forma giyen iki futbolcu, aday kadrolarında yer aldıkları milli takımlarda 3 maçta da süre alamadı.

        Belçika forması giyen Thomas Meunier ve Konyasporlu Alexandru Cicaldau, grup maçlarında sahaya çıkamadı.

        Alanyasporlu Jure Balkovec ise Slovenya'da sadece 3 dakika süre bulabildi.

        Fenerbahçe'nin Hırvat kaleci Dominik Livakovic ve Gaziantep'in Rumen kalecisi Florin Nita, 3 maçta da 90'ar dakika forma giyen isimler oldu.

        Futbolcu Kulübü Ülkesi
        Dominik Livakovic Fenerbahçe Hırvatistan Elendi
        Dusan Tadic Fenerbahçe Sırbistan Elendi
        Sebastian Szymanski Fenerbahçe Polonya Elendi
        Florin Nita Gaziantep Romanya Son 16 turu
        Deian Sorescu Gaziantep Romanya Son 16 turu
        Denis Draguş Gaziantep Romanya Son 16 turu
        Rey Manaj Sivasspor Arnavutluk Elendi
        Ernest Muçi Beşiktaş Arnavutluk Elendi
        Thomas Meunier Trabzonspor Belçika Son 16 turu
        Adam Buksa Antalyaspor Polonya Elendi
        Krzysztof Piatek Başakşehir Polonya Elendi
        Alexandru Cicaldau Konyaspor Romanya Son 16 turu
        Jure Balkovec Alanyaspor Slovenya Son 16 turu
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