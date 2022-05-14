İtalya'nın 31 yıl aradan sonra bir kez daha ev sahipliği yaptığı Eurovision heyecanı bu akşam final etabıyla sona erecek. İtalyan televizyon sunucusu Alessandro Cattelan, şarkıcı Laura Pausini ve Lübnanlı-İngiliz şarkıcı Mika'nın sunuculuğunu üstlendiği Eurovision 2022 ile ilgili bilgilieri bir araya getirdik...