Avrupa'nın en büyük müzik etkinliği Eurovision Şarkı Yarışması, heyecan verici bir atmosferle 2024'te İsveç'in Malmö şehrinde gerçekleşiyor. Bu yıl yarışmaya katılan 37 ülke iki ayrı yarı finalde yapılan elemeler sonucunda, finale kalmak için mücadele etti. Büyük final için ise geri sayım sürüyor. İşte 2024 Eurovision'un final tarihi ile finale kalan ülkeler listesi...