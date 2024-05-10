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        Haberler Televizyon Eurovision 2024 final ne zaman, nasıl ve nereden izlenir? Eurovision 2024 finale kalan ülkeler hangileri? İşte Eurovision finalistleri

        Eurovision 2024 finali ne zaman, hangi kanalda? İşte Eurovision finalistleri

        Eurovision, her yıl dünya genelinde milyonlarca insanın heyecanla beklediği ve müzik dünyasının en büyük etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. 2024 yılında da bu büyülü atmosferin yıldızları büyük finalde sahneye çıkmaya hazırlanıyor. 21 yılın ardından Sertap Erener'in de sahne almasıyla yeniden gündeme gelen Eurovision finali hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 20:11 Güncelleme: 10.05.2024 - 20:15
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        Avrupa'nın en büyük müzik etkinliği Eurovision Şarkı Yarışması, heyecan verici bir atmosferle 2024'te İsveç'in Malmö şehrinde gerçekleşiyor. Bu yıl yarışmaya katılan 37 ülke iki ayrı yarı finalde yapılan elemeler sonucunda, finale kalmak için mücadele etti. Büyük final için ise geri sayım sürüyor. İşte 2024 Eurovision'un final tarihi ile finale kalan ülkeler listesi...

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        EUROVİSİON FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenen 2024 Eurovision'un finali 11 Mayıs Cumartesi saat 21:00'de düzenlenecek.

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        EUROVİSİON HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        Yarışma canlı olarak Eurovision'un resmi Youtube kanalından yayınlanacak.

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        LOREEN ÖZEL PERFORMANS SERGİLEYECEK

        Malmö Arena'da düzenlenen Eurovision yarışmasının sunuculuk görevleri Malin Akerman ve Petra Mede yürütürken büyük final gecesinde son Eurovision şampiyonu Loreen'in özel performansı ekrana gelecek.

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        2024 EUROVİSİON FİNALİSTLERİ

        İsveç: Marcus & Martinus - "Unforgettable"

        Ukrayna: Alyona Alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria

        Almanya: ISAAK - "Always On The Run"

        Lüksemburg: TALI - "Fighter"

        Hollanda: Joost Klein - "Europapa"

        İsrail: Eden Golan - "Hurricane"

        Litvanya: Silvester Belt - "Luktelk"

        İspanya: Nebulossa - "ZORRA"

        Estonya: 5MIINUST x Puuluup - "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

        İrlanda: Bambie Thug - "Doomsday Blue"

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        Letonya: Dons - "Hollow

        Yunanistan: Marina Satti - "ZARI"

        Büyük Britanya: Olly Alexander - "Dizzy"

        Norveç: Gåte - "Ulveham"

        İtalya: Angelina Mango - "La Noia"

        Sırbistan: TEYA DORA - "RAMONDA"

        Finlandiya: Windows95man - "No Rules!"

        Portekiz: iolanda - "Grito"

        Ermenistan: LADANIVA - "Jako"

        Kıbrıs: Silia Kapsis - "Liar"

        İsviçre: Nemo - "The Code"

        Slovenya: Raiven - "Veronika"

        Hırvatistan: Baby Lasagna - "Rim Tim Tagi Dim"

        Gürcistan: Nutsa Buzaladze - "Firefighter"

        Fransa: Slimane - "Mon Amour"

        Avusturya: Kaleen - "We Will Rave"

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