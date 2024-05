2024 EUROVİSİON FİNALİSTLERİ

İsveç: Marcus & Martinus - "Unforgettable"

Ukrayna: Alyona Alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria

Almanya: ISAAK - "Always On The Run"

Lüksemburg: TALI - "Fighter"

Hollanda: Joost Klein - "Europapa"

İsrail: Eden Golan - "Hurricane"

Litvanya: Silvester Belt - "Luktelk"

İspanya: Nebulossa - "ZORRA"

Estonya: 5MIINUST x Puuluup - "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

İrlanda: Bambie Thug - "Doomsday Blue"