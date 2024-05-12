Fenerbahçe: 3 - Kayserispor: 0 | MAÇ SONUCU Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde goller 18. dakikada Batshuayi, 43. dakikada Djiku ve 59. dakikada Çağlar Söyüncü'den geldi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 93 yaptı. Lider Galatasaray'ın Karagümrük karşısında kazanmasıyla birlikte son iki haftada aradaki puan farkı 6 olarak kaldı. Süper Lig'de bir sonraki hafta Galatasaray - Fenerbahçe derbisi oynanacak

Habertürk / AA Giriş: 12.05.2024 - 18:01 Güncelleme: 12.05.2024 - 21:18 facebook

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