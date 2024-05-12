Başakşehir'de akşam saatlerinde acı bir olay meydana geldi. Serinlemek için gölete giren yabancı uyruklu 3 çocuktan 2'si hayatını kaybetti.

İstanbul Başakşehir'de gölete giren yabancı uyruklu 3 çocuktan 2'si suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 2 çocuğun cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi 24. Bölge'de bulunan gölette meydana geldi. Yaşları 8 ile 10 arasında değişen 3 arkadaş serinlemek amacıyla gölete girdi. Çocuklardan biri bir süre sonra sudan çıkarken diğer 2 çocuk suda kayboldu.