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        Haberler Gündem 3. Sayfa Başakşehir'de akşam saatlerinde acı bir olay meydana geldi. Serinlemek için gölete giren yabancı uyruklu 3 çocuktan 2'si hayatını kaybetti.

        Başakşehir'de serinlemek amacıyla gölete giren 2 çocuk hayatını kaybetti

        Başakşehir'de akşam saatlerinde acı bir olay meydana geldi. Serinlemek için gölete giren yabancı uyruklu 3 çocuktan 2'si hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 22:38 Güncelleme: 12.05.2024 - 22:38
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        Acı olay! Gölete giren 2 çocuk öldü
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        İstanbul Başakşehir'de gölete giren yabancı uyruklu 3 çocuktan 2'si suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 2 çocuğun cansız bedeni bulundu.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi 24. Bölge'de bulunan gölette meydana geldi. Yaşları 8 ile 10 arasında değişen 3 arkadaş serinlemek amacıyla gölete girdi. Çocuklardan biri bir süre sonra sudan çıkarken diğer 2 çocuk suda kayboldu.

        Arkadaşlarının kaybolduğu gören çocuğun yardım istemesi üzerine durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İBB'ye bağlı Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda 2 çocuğun cansız bedeni bulundu. 2 çocuğun cenazesi morga kaldırıldı.

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