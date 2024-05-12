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        Haberler Magazin Ünlülerden Anneler Günü mesajı; Yılmaz Erdoğan, Hülya Koçyiğit, Demet Akbağ, Yasemin Sakallıoğlu, Gonca Vuslateri... - Günün magazin haberleri

        Ünlülerden Anneler Günü mesajı

        Ünlü isimler, annelerinin ve tüm annelerin Anneler Günü'nü en anlamlı fotoğraf ve mesajlarla sosyal medya hesaplarından kutladı. İşte ünlü isimlerin Anneler Günü mesajları...

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        Habertürk
        Giriş: 12.05.2024 - 11:23 Güncelleme: 12.05.2024 - 12:16
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        HÜLYA KOÇYİĞİT

        Bugün, Anneler Günü... Anne; sevginin en saf halini yaşatandır. En iyi arkadaştır, güvendir, merhamettir, kalpten hissedendir, ileriyi görendir. En güzel, en özel limandır, en büyük güçtür.
        Bu duyguyu tatma şansı yakalayan, yüreğinde annelik duygusunu taşıyan, kendi doğurmasa da annelik yapan ve evlatlarını kaybetmiş tüm kadınların Anneler Günü’nü kutluyorum. Annesini toprağa vermiş evlatlarımızı ise anne yüreğimle kucaklıyorum.

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        FİLİZ AKIN

        Aslında bugün keyfim yok. Kendi de çok güzel bir anne olan bir akrabanın önemli bir sağlık haberiyle ilgili olumlu beklentideyim. Beni anne olarak seçen canım oğluma ve canım kızlarıma çok teşekkür ederim. Bugün Anneler Günü.

        4

        YILMAZ ERDOĞAN

        Her cümlesinde bizlere ayrı bir film heyecanı yaşatan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

        5

        DEMET AKBAĞ

        Başta Zübeyde Hanım'ın sonra bu ülkenin şahane evlatlarını yetiştiren tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.

        6

        KEREM ALIŞIK

        Kalbimizin üstüne öbek öbek güller bırakır annelerimiz. Hiç diken batmasın hep gülüversin anne kokan çiçeklerimiz. Karşısında annesi varsa oturduğu yer cennettir insana. Kutlu olsun Anneler Günü'müz.

        7

        İBRAHİM BÜYÜKAK

        Canım annem.

        8

        GONCA VUSLATERİ

        Anneliğimin ilk günlerinden bu fotoğraf... Son günü de hiç olmayan bir yolculuk... Anneler Günü'müz kutlu olsun. Bu muhteşem duygu için Asya’ya ve babasına çok teşekkür ederim. Bu kadar çok fotoğraf çekimi yaptım. Yıllar sonra ilk kez bir fotoğrafımı çok beğendim. Çünkü gerçek. Çünkü o yorgun ama mutlu bakan kadını ben tanıyorum.

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        KAAN URGANCIOĞLU

        İlk Anneler Günün kutlu olsun sevgilim.

        10

        MERVE DİZDAR

        Ezgi mola Anneler Günü'n kutlu olsun. Güzel anne, ilkini ben kutlayayım sonralarını Can...

        11

        YASEMİN SAKALLIOĞLU

        Annelik bir kadının ömrüne yazılmış borç gibi... Güzelliğinden, sabrından, dişiliğinden çalmışları sanki... Bu öyle bir gelgit ki bir yanı aynaya bakmayı bile unutuyorken diğer yanı yüzüne bakan küçük bir yüze ayna tutuyor sanki... Anne; 4 harf 1 kelime daha bir cümle bile olmamışken ne çok yer kalıyor değil mi?
        Tüm annelerin, annesini özleyenlerin, anne gibi hissedenlerin haklı günü kutlu olsun. Bazılarını duyduğu özlemden kucaklıyorum.

        12
        #ünlüler
        #Anneler Günü
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