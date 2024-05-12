GONCA VUSLATERİ

Anneliğimin ilk günlerinden bu fotoğraf... Son günü de hiç olmayan bir yolculuk... Anneler Günü'müz kutlu olsun. Bu muhteşem duygu için Asya’ya ve babasına çok teşekkür ederim. Bu kadar çok fotoğraf çekimi yaptım. Yıllar sonra ilk kez bir fotoğrafımı çok beğendim. Çünkü gerçek. Çünkü o yorgun ama mutlu bakan kadını ben tanıyorum.