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        Haberler Magazin Alina Boz'dan eşi Umut Evirgen ile katıldığı davette yaşanan olay hakkında açıklama geldi: Galatasaray'a küfür etmediğini söyledi - Magazin haberleri

        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması

        Alina Boz, eşi Umut Evirgen ile katıldığı bir davette eğlenirken Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' adlı şarkının nakaratında Galatasaray'a küfrettiği ileri sürüldü. Gelen tepkiler üzerine Boz, "Bu asılsız iftirayla gündeme gelmiş olmaktan dolayı üzgünüm" diyerek konuyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2024 - 13:12 Güncelleme: 12.05.2024 - 13:45
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        Alina Boz - Umut Evirgen çifti, katıldıkları bir davette arkadaşlarıyla birlikte doyasıya eğlendi. Geceye ait sosyal medyaya düşen bir video Galatasaraylı taraftarın tepkisine neden oldu.

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        Simge'nin 'Aşkın Olayım' şarkısıyla eğlenen Alina Boz'un nakarat kısmında Galatasaray'a küfürler ettiği iddia edildi.

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        "KÜFÜRLERİ BENİM SÖYLEMEDİĞİM AÇIKÇA ORTADA"

        Gelen tepkilerin ardından iddiaları reddeden Alina Boz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Dün kayda alınan ve iznim olmadan paylaşılan videoda küfür içerikli sözleri benim söylemediğim açıkça belli olmaktadır. Konuyu ben de üzüntüyle takip etmekteyim. Söz konusu videoda yalnızca sevdiğim bir şarkının sözlerini seslendirmiş olup, başkaca küfür vb. herhangi bir söz söylemedim. Beni tanıyan kişiler, bu tarz micazım olmadığını da bilir. Videoyu iznim olmadan çeken, sosyal medya hesaplarında paylaşan, ayrıca onur, şeref ve saygınlığıma saldırı niteliği taşıyan, hakaret içerikli yorumlarda bulunan kişiler hakkında şahsi kişilik haklarımı savunmak için TCK'nın 125. maddesinde düzenlenen 'Hakaret' suçu uyarınca avukatım aracılığıyla adli sürecin başlamasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyet hakkımı kullanacağımı belirtmek isterim. Bu asılsız iftirayla gündeme gelmiş olmaktan dolayı üzgünüm."

        #Alina Boz
        #galatasaray
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