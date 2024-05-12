Süper Lig'de düşme hattı yanıyor! İşte 36. haftada alınan sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 36. haftası oynanan maçlarla tamamlandı. Düşme hattında çok kritik sonuçlar alınırken heyecan son 2 haftaya taşındı
Trendyol Süper Lig'in 36. haftası bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Düşme hattında nefes kesen heyecan son 2 haftaya taşındı.
Küme düşme hattındaki ekiplerden Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Atakaş Hatayspor da evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.
Haftaya küme düşme hattında giren Gaziantep FK ise deplasmanda Adana Demirspor'u 6-1 yenerek, puanını 38'e yükseltti ve düşme hattından çıkmayı başardı.
Galatasaray'a 3-2 kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük ise 37 puanda kaldı ve düşme hattına girdi.
İşte puan durumu ve gelecek haftanın programı:
13- Kayserispor: 41
14- Konyaspor: 40
15- Ankaragücü: 39
16- Gaziantep FK: 38
17- Fatih Karagümrük: 37
18- Hatayspor: 37
19- Pendikspor: 36
20- İstanbulspor: 16 (Küme düşmesi kesinleşti)
37. HAFTADA KRİTİK MAÇLAR:
Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük
Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor