Fatih Karagümrük - Galatasaray: 2-3 (MAÇ SONUCU)

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray, mücadeleden 3-2 galip ayrılarak şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

34. dakikada Ryan Mendes'in golüyle yenik duruma düşen sarı-kırmızılılar, 45+4'te Barış Alper Yılmaz ve 70. dakikada Dries Mertens'in golleriyle 2-1 öne geçti. Ev sahibi Karagümrük 83'te Markao'nun golüyle 2-2'yi yakalarken, Cimbom'da 90'da sahneye çıkan Berkan Kutlu sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golü getirdi.

ÜST ÜSTE 17. GALİBİYET!

Cimbom bu sonuçla Süper Lig'de üst üste 17. galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini ise 24 maça taşıdı. Puanını 99'a yükselten Aslan, bitime 2 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

1 PUAN YETİYOR

Okan Buruk'un öğrencileri, kalan 2 maçtan en az 1 puan alması halinde üst üste ikinci, toplamda 24'üncü Süper Lig şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray, 37. haftada Fenerbahçe ile evinde, 38. haftada ise Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.