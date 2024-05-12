Fatih Karagümrük - Galatasaray: 2-3 (MAÇ SONUCU)
Süper Lig lideri Galatasaray, 36. haftada konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Maçta 1-0 yenik duruma düşen sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz, Mertens ve Berkan Kutlu'nun golleriyle üç puana uzandı. Bitime 2 hafta kala Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyan Cimbom, kalan 2 maçtan en az 1 puan alması halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray, mücadeleden 3-2 galip ayrılarak şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.
34. dakikada Ryan Mendes'in golüyle yenik duruma düşen sarı-kırmızılılar, 45+4'te Barış Alper Yılmaz ve 70. dakikada Dries Mertens'in golleriyle 2-1 öne geçti. Ev sahibi Karagümrük 83'te Markao'nun golüyle 2-2'yi yakalarken, Cimbom'da 90'da sahneye çıkan Berkan Kutlu sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golü getirdi.
ÜST ÜSTE 17. GALİBİYET!
Cimbom bu sonuçla Süper Lig'de üst üste 17. galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini ise 24 maça taşıdı. Puanını 99'a yükselten Aslan, bitime 2 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.
1 PUAN YETİYOR
Okan Buruk'un öğrencileri, kalan 2 maçtan en az 1 puan alması halinde üst üste ikinci, toplamda 24'üncü Süper Lig şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray, 37. haftada Fenerbahçe ile evinde, 38. haftada ise Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ
MAÇTAN DAKİKALAR
32. dakikada Ziyech, Mertens'in pasında ceza yayından topa vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
34. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Kendi yarı alanından çıkan Mendes, tüm sahayı kat ederek ceza sahasına girdi. Nelsson'un karşılayamadığı oyuncu, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
45. dakikada kalecinin pas hatası sonrası topu kapan Ziyech, meşin yuvarlağı penaltı noktasındaki Icardi'ye verdi. Yıldız futbolcu, topu ceza sahası içi sağ çaprazdaki Mertens'e aktardı. Mertens de meşin yuvarlağı koşusuna devam eden Ziyech'in önüne bıraktı. Faslı oyuncunun vuruşunda top yandan auta gitti.
45+4. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Ziyech'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mertens, arka direğe doğru orta açtı. Barış Alper Yılmaz, bu orta sonrası topa kafayla vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-1.
56. dakikada Kerem Demirbay'ın pasında topla buluşan Ziyech, ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Sirigu'da kaldı.
70. dakikada Galatasaray öne geçti. Barış Alper Yılmaz, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra topu çizgiden içeri doğru çıkarttı. Mertens, penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
80. dakikada Abdülkerim'in soldan ortasında Icardi, penaltı noktasında topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Sirigu'dan döndü.
Aynı dakikada Kerem Demirbay'ın sağ taraftan çektiği sert şutta kaleci Sirigu, meşin yuvarlağı oyun alanına çelerek gole izin vermedi.
83. dakikada Fatih Karagümrük skoru eşitledi. Sağ taraftan atılan uzun pasta ceza sahasında Levent Mercan, kafayla topu Markao'ya indirdi. Bu futbolcu, savunmadaki Abdülkerim Bardakcı'ya rağmen dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.
90. dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Icardi'nin sağdan pasında ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu savunmadan döndü. Ceza yayı içinde Berkan Kutlu, önünde bulduğu meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere yolladı: 3-2.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Samet Çiçek
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare (Dk. 46 Biraschi), Koray Günter, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden (Dk. 81 Güven Yalçın), Kourbelis (Dk. 75 Paoletti), Can Keleş, Eysseric, Mendes (Dk. 81 Lasagna), Markao
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 87 Sanchez), Köhn, Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 81 Berkan Kutlu), Ziyech (Dk. 81 Kerem Aktürkoğlu), Mertens (Dk. 90+4 Ndombele), Barış Alper Yılmaz (Dk. 90+4 Zaha), Icardi
Goller: Dk. 34 Mendes, Dk. 83 Markao (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 45+4 Barış Alper Yılmaz, Dk. 70 Mertens, Dk. 90 Berkan Kutlu (Galatasaray)