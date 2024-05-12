Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük - Galatasaray: 2-3 (MAÇ SONUCU) - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Fatih Karagümrük - Galatasaray: 2-3 (MAÇ SONUCU)

        Süper Lig lideri Galatasaray, 36. haftada konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Maçta 1-0 yenik duruma düşen sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz, Mertens ve Berkan Kutlu'nun golleriyle üç puana uzandı. Bitime 2 hafta kala Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyan Cimbom, kalan 2 maçtan en az 1 puan alması halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 12.05.2024 - 17:42 Güncelleme: 12.05.2024 - 21:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray şampiyo...!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray, mücadeleden 3-2 galip ayrılarak şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

        34. dakikada Ryan Mendes'in golüyle yenik duruma düşen sarı-kırmızılılar, 45+4'te Barış Alper Yılmaz ve 70. dakikada Dries Mertens'in golleriyle 2-1 öne geçti. Ev sahibi Karagümrük 83'te Markao'nun golüyle 2-2'yi yakalarken, Cimbom'da 90'da sahneye çıkan Berkan Kutlu sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golü getirdi.

        ÜST ÜSTE 17. GALİBİYET!

        Cimbom bu sonuçla Süper Lig'de üst üste 17. galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini ise 24 maça taşıdı. Puanını 99'a yükselten Aslan, bitime 2 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

        1 PUAN YETİYOR

        Okan Buruk'un öğrencileri, kalan 2 maçtan en az 1 puan alması halinde üst üste ikinci, toplamda 24'üncü Süper Lig şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray, 37. haftada Fenerbahçe ile evinde, 38. haftada ise Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

        MAÇTAN DAKİKALAR

        32. dakikada Ziyech, Mertens'in pasında ceza yayından topa vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

        34. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Kendi yarı alanından çıkan Mendes, tüm sahayı kat ederek ceza sahasına girdi. Nelsson'un karşılayamadığı oyuncu, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

        45. dakikada kalecinin pas hatası sonrası topu kapan Ziyech, meşin yuvarlağı penaltı noktasındaki Icardi'ye verdi. Yıldız futbolcu, topu ceza sahası içi sağ çaprazdaki Mertens'e aktardı. Mertens de meşin yuvarlağı koşusuna devam eden Ziyech'in önüne bıraktı. Faslı oyuncunun vuruşunda top yandan auta gitti.

        45+4. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Ziyech'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mertens, arka direğe doğru orta açtı. Barış Alper Yılmaz, bu orta sonrası topa kafayla vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-1.

        56. dakikada Kerem Demirbay'ın pasında topla buluşan Ziyech, ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Sirigu'da kaldı.

        70. dakikada Galatasaray öne geçti. Barış Alper Yılmaz, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra topu çizgiden içeri doğru çıkarttı. Mertens, penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

        80. dakikada Abdülkerim'in soldan ortasında Icardi, penaltı noktasında topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Sirigu'dan döndü.

        Aynı dakikada Kerem Demirbay'ın sağ taraftan çektiği sert şutta kaleci Sirigu, meşin yuvarlağı oyun alanına çelerek gole izin vermedi.

        83. dakikada Fatih Karagümrük skoru eşitledi. Sağ taraftan atılan uzun pasta ceza sahasında Levent Mercan, kafayla topu Markao'ya indirdi. Bu futbolcu, savunmadaki Abdülkerim Bardakcı'ya rağmen dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.

        90. dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Icardi'nin sağdan pasında ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu savunmadan döndü. Ceza yayı içinde Berkan Kutlu, önünde bulduğu meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere yolladı: 3-2.

        REKLAM

        Stat: Atatürk Olimpiyat

        Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Samet Çiçek

        VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare (Dk. 46 Biraschi), Koray Günter, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden (Dk. 81 Güven Yalçın), Kourbelis (Dk. 75 Paoletti), Can Keleş, Eysseric, Mendes (Dk. 81 Lasagna), Markao

        Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 87 Sanchez), Köhn, Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 81 Berkan Kutlu), Ziyech (Dk. 81 Kerem Aktürkoğlu), Mertens (Dk. 90+4 Ndombele), Barış Alper Yılmaz (Dk. 90+4 Zaha), Icardi

        Goller: Dk. 34 Mendes, Dk. 83 Markao (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 45+4 Barış Alper Yılmaz, Dk. 70 Mertens, Dk. 90 Berkan Kutlu (Galatasaray)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy'de buruk sevinç!
        Kadıköy'de buruk sevinç!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihin en büyük katliamı yaşanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihin en büyük katliamı yaşanıyor
        Nihal ve Bahar Candan soruşturmasında sıcak gelişme
        Nihal ve Bahar Candan soruşturmasında sıcak gelişme
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu!
        Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu!
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor