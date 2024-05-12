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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Çağatay Çelik yazdı: Oyun eylül sonuç mayıs - Galatasaray Haberleri

        Çağatay Çelik yazdı: Oyun eylül sonuç mayıs

        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 90. dakikada Berkan Kutlu'nun attığı golle 3-2 mağlup etti. Habertürk muhabiri Çağatay Çelik mücadeleyi değerlendirdi

        Giriş: 12.05.2024 - 22:04 Güncelleme: 12.05.2024 - 22:04
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        Çağatay Çelik yazdı: Oyun eylül sonuç mayıs
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        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen Galatasaray, son 2 haftaya 6 puanlık avantajla girdi. Son 2 maçından ilkinde Fenerbahçe'yi konuk edecek, sonra da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.

        Habertürk muhabiri Çağatay Çelik mücadeleyi değerlendirdi:

        Dar rotasyonla yükselişe geçen oyun Fatih Karagümrük karşısında duraklamaya geçti. Adana Demirspor ve Sivasspor maçlarında kalemle çizilmiş gibi hücum setleri çıkaran Galatasaray, Tolunay Kafkas’ın oyunu karşısında ciddi bir süre değil, maç boyunca durakladı.

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        Topa sahip olsa da oyunda hakimiyet kuramayan hemen her takımın yaşayacağı gibi bir panik silsilesi de yüklenince Galatasaray adına tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Topla istediklerini yapamayan sarı-kırmızılılar akla gelebilecek ilk refleksi ön alan baskısıyla iş çözmeye kalkıp bunu da düzgün yapamayınca Fatih Karagümrük cezayı kesti. İlk 20 dakikada çalışılmış duran topları değerlendiremeyen Galatasaray, sakin kalabildiği ilk pozisyonda skora dengeyi getirdi ve devreye eşitlikle gidildi.

        İkinci yarıda da ilk 45 dakikaya benzer bir oyun, benzer bir gidişat izledik. Galatasaray yine ekstra işlerin sonucu bir gol buldu, Fatih Karagümrük, Galatasaray savunması hatasından gol çıkardı. Sarı-kırmızılılar düzgün çıkabildiği ilk pozisyonda galibiyet golünü attı.

        Barış Alper Yılmaz için Alanyaspor maçının ardından “Artık Avrupa’ya yelken açma futbolu oynuyor” yorumunu yapmıştık. Barış Alper mücadele eden futbolcudan ekstra işler yapan yıldıza evrildi. Sezonun en kritik anlarında ise ekstra işler yapan yıldızdan maçın gidişatına yön veren süperstar yolculuğuna adım atmaya başladı. Galibiyet golünü Berkan atsa da sarı-kırmızılıları oyunda galibiyette tutan isim Barış Alper oldu.

        Mayısları sahiplenen Galatasaray, geleneğine aykırı bir oyun oynasa da kazanma alışkanlığıyla hata yapmadı. Eylül ayında kötü oynayan, rotasyonu daralttıktan sonra futbolunu yükselten Galatasaray’ın Atatürk Olimpiyat’ta oynadığı futbol eylül, aldığı sonuç ise mayıs ayı ürünü oldu.

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