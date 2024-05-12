Çağatay Çelik yazdı: Oyun eylül sonuç mayıs

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen Galatasaray, son 2 haftaya 6 puanlık avantajla girdi. Son 2 maçından ilkinde Fenerbahçe'yi konuk edecek, sonra da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.

Habertürk muhabiri Çağatay Çelik mücadeleyi değerlendirdi:

Dar rotasyonla yükselişe geçen oyun Fatih Karagümrük karşısında duraklamaya geçti. Adana Demirspor ve Sivasspor maçlarında kalemle çizilmiş gibi hücum setleri çıkaran Galatasaray, Tolunay Kafkas’ın oyunu karşısında ciddi bir süre değil, maç boyunca durakladı.

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Topa sahip olsa da oyunda hakimiyet kuramayan hemen her takımın yaşayacağı gibi bir panik silsilesi de yüklenince Galatasaray adına tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Topla istediklerini yapamayan sarı-kırmızılılar akla gelebilecek ilk refleksi ön alan baskısıyla iş çözmeye kalkıp bunu da düzgün yapamayınca Fatih Karagümrük cezayı kesti. İlk 20 dakikada çalışılmış duran topları değerlendiremeyen Galatasaray, sakin kalabildiği ilk pozisyonda skora dengeyi getirdi ve devreye eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda da ilk 45 dakikaya benzer bir oyun, benzer bir gidişat izledik. Galatasaray yine ekstra işlerin sonucu bir gol buldu, Fatih Karagümrük, Galatasaray savunması hatasından gol çıkardı. Sarı-kırmızılılar düzgün çıkabildiği ilk pozisyonda galibiyet golünü attı.