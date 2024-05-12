21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir? İşte 21 gün şekersiz diyeti için ipuçları!

"İyi ama biz ne yiyeceğiz" dediğinizi duyar gibiyiz... Korkmayın, 21 gün şekersiz beslenme diyeti yaparken gönül rahatlığı ile tüketebileceğiniz çok fazla yiyecek hâlâ var!

Öncelikle yeşil yapraklı sebzelere, lifli olması nedeniyle her diyet listesinde gönül rahatlığı ile bulunan kabak, kereviz, lahana, brokoli, biber, salatalık gibi sebzelere sofralarınızda yer açın!