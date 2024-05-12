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        Haberler Dünya Putin, savunma bakanını görevden aldı

        Putin, Şoygu’yu Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak atadı

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni hükümetin oluşumuna ilişkin Savunma Bakanlığına Sergey Şoygu'nun yerine eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov'u önerdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 23:07 Güncelleme: 12.05.2024 - 23:26
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        Putin, savunma bakanını görevden aldı
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        Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Putin, yetkisinde olan bakanların atamaları için belirlediği isimleri parlamentoya önerdi.

        Dışişleri Bakanlığına halihazırda görevini yürüten Sergey Lavrov’u öneren Putin, Savunma Bakanlığı görevine eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’un ismini verdi.

        İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, Adalet Bakanı Konstantin Çuyçenko yerlerini korudu.

        Putin, güvenlik ve istihbarat birimleri ile ilgili olarak da atama önerileri yaptı. Buna göre görevlerini sürdüren Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Rusya Federal Koruma Servisi (FSO) Direktörü Dmitriy Koçnev ve Rusya Ulusal Muhafızları Direktörü Viktor Zolotov’un görevini sürdürmeleri için isimleri parlamentoya sunuldu.

        Putin imzaladığı kararname ile, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev’i görevden alırken, yerine eski Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu atadı.

        ŞOYGU, SURİYE VE UKRAYNA'DAKİ OPERASYONLARI YÖNETMİŞTİ

        Sergey Şoygu, Rusya Federasyonu’nu bağlı Tuva Cumhuriyeti’nde doğdu. 1994’te Rusya’da Acil Durumlar Bakanlığının kurulmasında önemli rol oynayan Şoygu, 2012’ye kadar bu kurumun başında yer aldı.

        Putin tarafından 2012’de Rusya Savunma Bakanı olarak atanan Şoygu, Rus ordusunun 2015’te terör örgütü DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle Suriye’ye müdahalesini sağladı ve Suriye’deki tüm operasyonları yönetti.

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 24 Şubat 2022’de başlamasıyla çatışmalarda Rusya Silahlı Kuvvetlerini bizzat yöneten Şoygu, cephe hattındaki durum ile ilgili olarak, Rus yönetimine karşı ayaklanan ve daha sonra içinde bulunduğu uçağın düşmesiyle ölen paralı savaşçı grubu Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti.

        Rusya’da daha önce Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ve Kremlin Ekonomi Danışmanlığı görevlerini yürüten Andrey Belousov ise 2020’den bu yana Başbakan Birinci Yardımcısı olarak ekonomi ve uluslararası ticaret gibi konulardaki gelişmelerden sorumluydu.

        Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov görevine devam edecek

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sunulan atama tekliflerini başkent Moskova’da gazetecilere değerlendirerek, Rusya Savunma Bakanlığı bütçesindeki artışa dikkati çekti.

        Bakanlık bütçesinin yakın zamana kadar Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yüzde 3’ünü oluşturduğunu belirten Peskov, son zamanlarda bu oranın yüzde 6,7’ye çıktığını söyledi.

        Bu durumun 1980’li yılları anımsattığını ifade eden Peskov, "Jeopolitik koşullar nedeniyle, savunma ve güvenlik birimlerince yapılan harcamaların ekonomideki payının yüzde 7,4 olduğu 1980'lerin ortasındaki duruma yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu kritik değil ama son derece önemli bir durum." dedi.

        "Putin, Savunma Bakanlığının sivil bir kişi tarafından yönetilmesine karar verdi"

        Peskov, savaş sahasında inovasyona ve gelişmeleri hızlı uygulamaya daha açık olanların kazandığını belirterek, "Bu nedenle, mevcut aşamada Putin, Savunma Bakanlığının sivil bir kişi tarafından yönetilmesi gerektiğine karar verdi. Rusya Savunma Bakanı, ekonomik rekabetçiliğin koşullarını yaratmak için yeniliğe, tüm ileri fikirlerin uygulanmasına kesinlikle açık olmalıdır." diye konuştu.

        Şoygu’nun Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak askeri-teknik sanayiyle ilgili sorumluluk üstleneceğini anlatan Peskov, aynı zamanda Şoygu'nun Rusya Federasyonu Askeri-Sanayi Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi sorumlusu görevini yürüteceğini aktardı.

        Peskov, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un görevinde ise henüz herhangi bir değişikliğin öngörülmediğini vurguladı.

        Federasyon Konseyi, Putin tarafından önerilen bakan ve güvenlik birimi yönetici adaylarının değerlendirmesini 14 Mayıs’ta yapacak.

        Rusya Devlet Başkanı Putin, yeni hükümet oluşumunda dışişleri bakanı, savunma bakanı, adalet bakanı, acil durumlar bakanı ve içişleri bakanını, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi ile istişare ederek, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın onayı olmadan doğrudan atıyor.

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