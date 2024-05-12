Oyuncu; "Çekimler Balat'ta gerçekleştiriliyordu. Zorlu bir set ortamı vardı, şimdiki gibi set şartları, yani bir karavanımız yoktu ama yaptığımız işten memnunduk. O dönemde çok dizi de yoktu. 'Yılan Hikâyesi' ile reyting yarışındaydık. Balat'taki gerçek hayatı yansıtmaya çalıştık. Dizide herkes kendinden bir şeyler buldu. Bu yüzden de çok izleniyordu" diye konuştu.