Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, yasa tasarısıyla ilgili yaptığı açıklamalarda, hükümet olarak açık ve şeffaf şekilde çalıştıklarını belirterek, ülkesinde faaliyet gösteren ve finansmanı yurt dışından sağlanan kurumları da açık ve şeffaf faaliyet göstermeye davet etti. Kobakhidze, bazı STK'leri ülkede geçen yıllarda gerginlik ve istikrarsızlık yaratmakla suçlayarak, söz konusu yasa tasarısının ülkenin güvenliği için de önemli olduğunu vurguladı.