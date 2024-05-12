Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı protesto edildi
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te sokağa çıkan binlerce kişi, hükümetin bu yıl parlamentoya yeniden sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısına tepki gösterdi.
Gürcistan'da geçen yıl da protestolara neden olan ancak iktidardaki Gürcü Hayali Partisi tarafından bu sene tekrar sunulan tasarıya karşı gösteriler devam etti.
Tiflis'te akşam farklı noktalarda buluşan binlerce gösterici, tasarının parlamentodan geri çekilmesi çağrısını yineledi.
Avrupa Günü dolayısıyla yürüyüş yapan göstericiler, Avrupa Meydanı'nda bir araya geldi.
Ülkenin çeşitli bölgelerinden de başkente gelen göstericiler, burada tasarı karşıtı sloganlar attı.
Kalabalık dolayısıyla Avrupa Meydanı kavşağı ve bağlı sokaklar da trafiğe kapatıldı. Yürüyüş nedeniyle bazı noktalarda araç trafiği oluştu.
Bazı Gürcü sanatçıların da konser verdiği gösteride, protestocular Gürcistan ve Avrupa Birliği (AB) bayrakları taşıdı.
Hükümetin hazırladığı yasa tasarısını bir "Rus yasası" olarak nitelendiren göstericiler, yarın Parlamento önünde yeniden toplanacaklarını duyurdu.
Ancak göstericilerin bir kısmı, gece yarısına doğru Parlamento Binası'nın önünde toplanarak yasa karşıtı sloganlar atmaya devam etti.
GÜRCİSTAN'DA GÖSTERİLER YAKLAŞIK 1 AYDIR DEVAM EDİYOR
Gürcistan'da, hükümetin parlamentoya tekrar sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı protestolar, yaklaşık bir aydır devam ediyor.
İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri, 1 ve 2 Mayıs'taki gösteriler sırasında parlamento binasının kapılarını kuşatmaya çalışan ve binanın önünde barikat kuran göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulunmuştu.
YASA TASARISI İKİ ONAYDAN GEÇTİ
Parlamentoda 17 Nisan'da birinci ve 1 Mayıs'ta ikinci oylamadan geçen tasarının yasalaşması için parlamentoda 3 kez onaylanması gerekiyor.
Parlamentodaki üçüncü oylama için ileriki günlerde hukuk komitesi oturumu yapılacak.
Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, yasa tasarısıyla ilgili yaptığı açıklamalarda, hükümet olarak açık ve şeffaf şekilde çalıştıklarını belirterek, ülkesinde faaliyet gösteren ve finansmanı yurt dışından sağlanan kurumları da açık ve şeffaf faaliyet göstermeye davet etti. Kobakhidze, bazı STK'leri ülkede geçen yıllarda gerginlik ve istikrarsızlık yaratmakla suçlayarak, söz konusu yasa tasarısının ülkenin güvenliği için de önemli olduğunu vurguladı.
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