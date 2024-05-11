Merih Demiral'dan Fenerbahçe itirafı: İçimde ukde kaldı!
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Demiral'ın açıklamaları...
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen Merih Demiral, TRT Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"HİÇ TAHMİN ETMİYORDUM BURAYA TRANSFER OLMAYI"
"Transfer sürecim hızlı gelişti. Hiç tahmin etmiyordum buraya transfer olmayı. Özellikle hocamızın çok etkisi oldu. Onunla konuşunca ikna oldum. Projeyi anlattılar ve buranın ne kadar gelişeceğini dile getirdiler. Benim için kilit oldu. Yeni deneyim, yeni tecrübe, yeni bir meydan okuma. Gayet mutluyum. İnşallah uzun süreler burada kalırım."
"RONALDO İLE KONUŞTUM"
"Bence etkili oldu. Gelmeden önce Ronaldo ile konuştum. Onun etkisi çok oldu benim için. O herkese yol açtı. Çok büyük futbolcular geliyor ve bence daha da çok gelecek. Ben de onların arasında olduğum için kendimi şanslı hissediyorum."
"ONA KARŞI OYNAMAK GÜZEL"
"Sık sık karşı karşıya geldik. Juventus'tan sonra milli takımda da karşılıklı oynadık, şimdi de burada karşılıklı oynuyoruz. Ronaldo ile karşılıklı oynamak zor. Zorluğun yanında böyle büyük futbolcularla oynamak güzel. Herkese nasip olmuyor. Gayet fit durumda o da. Allah'tan iyi defans yaptık da maç içerisinde çok fazla etki gösteremedi. Ronaldo'ya karşı oynamak her zaman güzel bir duygu. Avrupa Şampiyonası'nda da inşallah karşılıklı oynayacağız."
"GAYET İYİ DURUMDAYIM"
"Gayet iyi durumda olduğumu düşünüyorum. Kendi özel hocam da var Giovanni, o bana çok yardımcı oluyor. Türkiye'de de tanınmış bir isim. Onunla sabah antrenmanlar yapıyoruz. Antrenmanlar gayet ağır ve Avrupa seviyesinde. Kendimi geliştirmek için en iyi şekilde çalışıyorum. Buradaki bir insanlar beni bir amaç için transfer etti ve onun karşılığını vermek için günden güne elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."
"GÜZEL BİR TURNUVA OLACAK"
"Heyecanlıyız. Hepimiz için güzel bir turnuva olacağına inanıyorum. İnşallah kadroda olan futbolcuların elinden gelenin en iyisini yapacağını düşünüyorum. Eğer bende kadroda olursam elimden gelenin en iyisini yapacağım. Çünkü milli takımda olmak bir ayrıcalık. Türk vatandaşlarımızın Almanya'da bize çok büyük destek göstereceğini düşünüyorum."
"AVRUPA'YA DÖNMEK İSTERİM"
"Serie A ihtimali her zaman bir köşede var. Şu an burada mutluyum ama ileride zaman ne gösterir bilemeyiz. Ama inşallah ileride imkan olursa Avrupa'ya dönmek isterim."
"FENERBAHÇE'DE A TAKIMA ÇIKTIĞIMDA..."
"Fenerbahçe A takımına çıktığımda saçımı sıfıra vuruyordum. Volkan Demirel ve Mehmet Topal bana takılıyordu, 'Stam' diyorlardı. O zamandan beri saçımı ne zaman sıfıra vursam kendimi daha iyi hissediyordum. Futbola daha odaklanmış hissediyordum. Şu anda da öyle. Saçımı hiç uzatmayı düşünmüyorum. Bıyık uzattım, bıyıkla şu an kendimi iyi hissediyorum. Yeni bir imaj ve farklılık olsun istedim."
"HER ZAMAN BİR YARA"
"Fenerbahçe benim içimde her zaman bir yara. Çünkü hem Fenerbahçe benden yararlanamadı hem de ben Fenerbahçe'den yararlanamadım. O zamanlar benim çok büyük hayallerim vardı. Şükrü Saraçoğlu'nda oynamak istiyordum. Böyle bir karar almak zorunda kaldım. Bu benim için çok iyi bir karar oldu, kendime Portekiz'de çok şey kattım. Her Türk gencinin hayallerinden birini gerçekleştirdim. Ama Fenerbahçe kalbimde çok büyük yara. O süreç kimsenin istediği gibi olmadı. Bazı şahıslar buna engel oldu."
"İÇİMDE UKDE KALTI"
"O zamanlar 17 yaşında A takımla çıkıyordum. A takımla antrenman yapıyordum. O zaman ki hevesimiz çok farklıydı. O formayı giyip antrenman yapmak çok büyük bir gururdu. Çok farklı hayallerim vardı ama çok daha farklı yere evrildi kariyerim. İçimde ukde kaldı."
"FENERBAHÇE İLE BİR SÜREÇ YOKTU"
"Ayrılmamla ilgili Fenerbahçe ile bir süreç yoktu, şahıslarla ilgili bir süreç vardı. Çünkü o zaman ki şahıslar çok büyük etken oldu. Değişik şeyler yaptılar. Çok da konuşmamak lazım. Siz anladınız..."
BONUCCI İÇİN AÇIKLAMA
"Bonucci ile hep görüşüyorum. Fenerbahçe'ye gelmeden önce de görüştüm, geldikten sonra da görüşüyoruz. Bonucci çok sevdiğim ve değer verdiğim bir isim. Juventus'ta bana çok yardımcı oluyordu. Makara yapıyorduk '1 sene Türkiye'de oynaman lazım' diye. Bu zamana nasip oldu ona da."
"COME TO F.BAHÇE, G.SARAY DİYORLAR"
"Diyaloglar geçiyor. Geçen gün Firmino ile aramızda diyalog geçti. Çok fazla 'Come to Fenerbahçe, come to Galatasaray' diye mesaj atanlar oluyormuş. Hep bana mesaj atıyorlar diyordu Firmino. Mahrez'le de geçiyor arada öyle konuşmalarımız. Türkiye'deki takımları biliyorlar. Transfer dönemlerinde hep bana mesaj geldiklerini söylüyorlar. Ben de onlara 'Türkiye'de 1 sene oynamanız lazım' diye takılıyorum. Türkiye'ye bakış açıları iyi. Türkiye'yi güzel ülke olarak görüyorlar."