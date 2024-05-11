Merih Demiral'dan Fenerbahçe itirafı: İçimde ukde kaldı!

"HER ZAMAN BİR YARA"

"Fenerbahçe benim içimde her zaman bir yara. Çünkü hem Fenerbahçe benden yararlanamadı hem de ben Fenerbahçe'den yararlanamadım. O zamanlar benim çok büyük hayallerim vardı. Şükrü Saraçoğlu'nda oynamak istiyordum. Böyle bir karar almak zorunda kaldım. Bu benim için çok iyi bir karar oldu, kendime Portekiz'de çok şey kattım. Her Türk gencinin hayallerinden birini gerçekleştirdim. Ama Fenerbahçe kalbimde çok büyük yara. O süreç kimsenin istediği gibi olmadı. Bazı şahıslar buna engel oldu."