Merih Demiral'dan Fenerbahçe itirafı: İçimde ukde kaldı!

"COME TO F.BAHÇE, G.SARAY DİYORLAR"

"Diyaloglar geçiyor. Geçen gün Firmino ile aramızda diyalog geçti. Çok fazla 'Come to Fenerbahçe, come to Galatasaray' diye mesaj atanlar oluyormuş. Hep bana mesaj atıyorlar diyordu Firmino. Mahrez'le de geçiyor arada öyle konuşmalarımız. Türkiye'deki takımları biliyorlar. Transfer dönemlerinde hep bana mesaj geldiklerini söylüyorlar. Ben de onlara 'Türkiye'de 1 sene oynamanız lazım' diye takılıyorum. Türkiye'ye bakış açıları iyi. Türkiye'yi güzel ülke olarak görüyorlar."