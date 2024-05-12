İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!

“SAHİL GÜZEL, MANZARA VAR DİYE SANIRIM BURAYI TERCİH ETTİLER"

Sarıyer Merkez Mahalle Muhtarı Kubilay Yıldırım ise, “Bu durumdan komşularımız bayağı şikayetçi. Bize de defalarca bunun için şikayette bulundular, şikayet dilekçelerini aldık bunun için. Burada şöyle bir durum da var, karşı tarafla alakalı bir mağduriyet yaşanmaması için. Bizim tabii ki birinci önceliğimiz kendi komşularımız. Çünkü burada bir sahil şeridi var. Burada insanlar çoluğu çocuğuyla birlikte yürüyorlar. Bu karavanların burada görüntüyü kapatması ve görüntü kirliliği, aynı zamanda parklanma ile birlikte tehlike de oluşturuyordu. Çok şükür ortadan kalktı. Kaymakamımıza da belediye zabıtalarımıza da teşekkür ediyoruz. Bizim mahallemizde hiç, 'Biz de burada oturuyoruz, buraya da karavan koyduk' deyip bize bildiren kimse yok. Muhtemelen hiçbiri bizim mahallemizde oturan insanlar değil. Sahil güzel, manzara var. Park için de yeterli bir alan olduğu için sanırım burayı tercih ettiler" diye konuştu.