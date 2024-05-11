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        Haberler Dünya Washington Post: ABD, Refah'ı işgal etmemesi için İsrail'e Hamas'la ilgili hassas istihbarat vadetti

        Washington Post: ABD, Refah'ı işgal etmemesi için İsrail'e Hamas'la ilgili hassas istihbarat vadetti

        İsrail ordusu, uluslararası tepkiye rağmen Gazze Şeridi'nde kara ve hava operasyonlarını artırarak devam ediyor. Washington ise İsrail'in, Refah'a kara operasyonu düzenlememesini istiyor. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, Beyaz Saray'ın operasyonu önlemek için İsrail'e Hamas'la ilgili hassas istihbarat vermeyi teklif ettiğini yazdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 21:44 Güncelleme: 11.05.2024 - 21:44
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        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
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        ABD yönetiminin, Refah'a büyük bir saldırı başlatmaması için İsrail'e, Hamas liderleriyle ilgili hassas istihbarat ve askeri yardımları da barındıran savunma desteği paketleri önerdiği bildirildi.

        Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan ve adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Netanyahu yönetimine Refah'ı işgal etmemesi için son bir iki haftada yeni öneriler yaptı.

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        Söz konusu tekliflerde, İsrail'e, Hamas liderleriyle ilgili hassas istihbarat bilgilerinin ve nitelikli savunma unsurlarının önerildiği, böylelikle İsrail ordusunun "Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı yapmadan Hamas'ı hedef alabilmesinin mümkün olacağı" kaydedildi.

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        ABD, bu önerilerinde Hamas liderlerinin yerleri ve Hamas'a ait tünellerle ilgili elindeki istihbarat bilgilerini İsrail ordusuyla paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

        Ayrıca Biden yönetiminin, İsrail'e binlerce çadır kurulabilecek bir altyapıyı da önerdiği, böylece Refah'tan ayrılmak zorunda kalan Filistinlilerin kalabilecekleri yerlerin yapılabileceği aktarıldı.

        Aynı haberde ABD'li yetkililerin, Refah'tan başka bir yere nakledilebilecek Filistinli siviller için gerekli altyapının hazırlanmasının aylar alacağını söylediği, ancak İsrailli yetkililerin bu değerlendirmeye katılmadığı ifade edildi.

        ABD Başkanı Joe Biden, önceki gün yaptığı açıklamada Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemiş, Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Filistin
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