Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika haberi Eurovision'u kazanan ülke belli oldu

        Son dakika haberi Eurovision'u kazanan ülke belli oldu

        Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan ülke belli oldu. 37 ülkenin finalde yarıştığı Eurovision'u bu sene İsviçre kazandı. Hırvatistan yarışmayı ikinci olarak sonuçlandırırken, Ukrayna üçüncü, Fransa ise dördüncü tamamladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2024 - 02:04 Güncelleme: 12.05.2024 - 02:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail'in katılımı nedeniyle yoğun protesto ve boykot eylemlerinin damga vurduğu İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsviçre'nin temsilcisi Nemo kazandı.

        Malmö'de 7 Mayıs'ta ilk yarı final, 9 Mayıs'ta ikinci yarı final ve dün finali yapılan yarışmaya İsrail'in katılması çeşitli çevrelerce eleştirilirken, kent binlerce kişinin katıldığı eylemlere sahne oldu.

        Yarışmayı, İsviçre'nin temsilcisi Nemo, "The Code" isimli şarkısıyla 591 puan toplayarak kazandı.

        Ödülünü, geçen yıl yarışmanın kazananı İsveçli şarkıcı Loreen'den alan Nemo, yaptığı konuşmada, "Çok teşekkür ederim ve umarım bu yarışma vaadini yerine getirebilir, haysiyet ve barış için mücadele eder." dedi.

        REKLAM

        Hırvatistan 547 puanla ikinci olurken, Ukrayna 453 puanla üçüncü sırada yer aldı.

        İsrail ise yarışmayı 375 puanla beşinci sırada tamamladı.

        Finalde sahne alan İsrailli şarkıcı Eden Golan'ın performansı boyunca seyircilerce yuhalandığı ve "Özgür Filistin" sloganlarının atıldığı videolar sosyal medyada geniş yer buldu.

        İsrail sunucusunun ülkesinin jüri oylarını sunmak için arenaya canlı bağlandığı sırada da protesto ıslıkları ve yuhalama sesleri yükseldi.

        Jüri oyları sırasında protesto edilen bir diğer isim de Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) süpervizörü Martin Österdahl oldu.

        YAŞANAN KRİZLER

        Finale saatler kala EBU'nun, Hollanda'nın temsilcisi Joost Klein'in diskalifiye edildiğini duyurması tepkilere yol açtı.

        Karardan saatler sonra Norveç'in geçen yılki temsilcisi Alessandra, Filistin'de "soykırım yaşandığını" söyleyerek, finalde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildiğini duyurdu.

        Alessandra'yı sırasıyla Hollanda ve Finlandiya temsilcileri izledi. Finlandiya'nın 2023 temsilcisi Kaarija, Instagram hesabından kararını, "Bu akşam puanları sunmak doğru hissettirmiyor." sözleriyle açıkladı.

        Hollanda'nın oylarını süpervizör Österdahl sundu.

        Eurovision'da İsrail protestoları
        Eurovision'da İsrail protestoları Haberi Görüntüle
        Eurovision 2024 birincisi kim oldu?
        Eurovision 2024 birincisi kim oldu?
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni doğan bebek sokağa terk edildi
        Yeni doğan bebek sokağa terk edildi
        Suç örgütü çökertildi
        Suç örgütü çökertildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türk Silahlı Kuvvetleri her an harekata hazır
        Türk Silahlı Kuvvetleri her an harekata hazır
        Ali Koç tekrardan aday olacağını açıkladı!
        Ali Koç tekrardan aday olacağını açıkladı!
        Eurovision'da İsrail protestoları
        Eurovision'da İsrail protestoları
        Zonguldak'ta feci iş kazası
        Zonguldak'ta feci iş kazası
        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        İsrail saldırıları genişletti
        İsrail saldırıları genişletti
        CHP israf genelgesini yayınladı
        CHP israf genelgesini yayınladı
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!