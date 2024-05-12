İsrail'in Eurovision'a katılımına yönelik protestolar sürüyor

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın düzenlendiği İsveç'in Malmö kentinde toplanan çok sayıda kişi, İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etti.

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Büyük Meydan'da (Stor Torget) toplanan yaklaşık 30 bin kişi, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarılmasını istedi.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de protestocular arasında yer aldı.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartların yanı sıra Gazze'de öldürülen çocukları temsilen maketler taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin", "İşgale son" ve "Katil İsrail" şeklinde sloganlar attı.

Katılımcılardan Isabella Hellqvist, AA'ya yaptığı açıklamada Ukrayna nedeniyle Rusya'nın yarışmadan menedildiğini anımsatarak, buna rağmen İsrail'in yarışmada olmasının "haksızlık olduğunu" ifade etti.

Hellqvist, "Filistin'de yaşananlar nedeniyle İsrail'in de menedilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

ChiristineHakansson ise İsrail'in yarışmada olmasının "Filistin'de işlediği suçların göz ardı edilmesini sağladığını" dile getirdi. Hakansson, bu kararın politik nedenlere dayandığını savundu.

Yarışmanın finalinin yapıldığı Malmö Arena önünde toplanan Filistin destekçilerinin eylemine polis müdahale etti, 10 kişi gözaltına alındı.

GOLAN YUHALANDI

İsrailli şarkıcı Eden Golan, ülkesini "Hurricane" isimli şarkıyla temsil etti. 5. sıradan sahneye çıkan şarkıcı, Malmö Arena'da yuhalandı.

Reaction in the arena pic.twitter.com/EFV9jHoLyY — ESC Tom (@EurovisionTom) May 11, 2024

Sosyal medyada paylaşılan videolarda Golan'ın performansı sırasında izleyicilerin şarkıcıya tepki gösterdiği görüldü.

Birleşik Krallık merkezli tabloid Metro, bazı İsrailli seyircilerin Golan'a destek verdiğini ve onu alkışladığını yazdı. Yarışmanın canlı yayınında yuhalama sesleri duyulmazken, Metro yayında sahte alkış ve destek sesi kullanıldığını yazdı.

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İRLANDA VE PORTEKİZ TEMSİLCİLERİNDEN FİLİSTİN'E DESTEK

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İrlanda temsilcisi Bambie Thug'ın final performansına, yüzünde daha önce Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) izin vermediği "ateşkes" yazısıyla çıkması dikkati çekti.

Bambie Thug, "Doomsday Blue" isimli şarkısını, yüzünde eski Celtic dillerinden Ogham yazı sisteminde "ateşkes" anlamına gelen yazıyla seslendirdi.

İrlandalı şarkıcı, performansının sonunda "Sevgi her zaman nefreti yenecektir." ifadesini kullandı.

Yarışmada Portekiz'i temsil eden iolanda da "Grito" adlı şarkısını söyledikten sonra "Barış galip gelecek." diye bağırdı.

iolanda, tırnaklarında kullandığı ojelerde Filistin kefiyesindeki motiflere yer verdi.

EUROVISION'A KARŞI FALASTINVISION

İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını protesto için "FalastinVision" adlı alternatif Filistin şarkı yarışması düzenlendi.

Malmö'deki 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali öncesinde, şehrin Plan B bölgesinde kurulan sahnede 14 yerel sanatçı sahne aldı.

İRLANDA TEMSİLCİSİ: İSRAİL'E İZİN VERİLMEMELİ

İrlanda temsilcisi Bambie Thug, İsrail'in artık yarışmaya katılmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Thug, İrlanda Radyo Televizyonuna (RTE) verdiği röportajda, "Artık içimde çok daha fazla öfke ve çok daha fazla dürtü var." diye konuştu. İrlandalı şarkıcı, İsrail'in artık yarışmaya katılmasına izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

FRANSIZ MİLLETVEKİLİ PORTES'TEN İPTAL ÇAĞRISI

Fransa'da Filistin'e desteğiyle bilinen muhalif milletvekili Thomas Portes, 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın, ordusunu sivilleri katletmek için kullanan bir devletin siyasi platformu olmaması gerektiğini savunarak, yarışmanın bu yıl iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) milletvekili Portes, X paylaşımında, bu akşam finali yapılacak 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'in temsilcisi şarkıcı Eden Golan'ın "soykırım" yapan bir ülkeyi temsil ettiğini vurguladı.

Filistin'e desteğiyle bilinen Portes, "Eurovision, ordusunu etnik temizlik yapmak ve binlerce sivili katletmek için kullanan bir devletin medya ve siyasi platformu olmamalı." ifadelerini kullanarak, bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'nın iptal edilmesini istedi.

ALESSANDRA SUNUCULUKTAN ÇEKİLDİ

Eurovision Şarkı Yarışması'nın 2023 Norveç temsilcisi Alessandra, bu akşam yapılacak finalde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildiğini duyurarak, Filistin'e desteğini bildirdi.

Alessandra, Instagram hesabından paylaştığı videoda Eurovision'un geldiği noktayı eleştirdi.

Bu akşam yapılacak finalde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildiğini duyuran Norveçli şarkıcı, "Eurovision'un sloganı olan 'United by Music' (Müzikle Birleş) benim de müzik yapma sebebim insanları birleştirmek, bir araya getirmek. Ama şu anda bu sözlerin içi boşaltıldı." şeklinde konuştu.

Alessandra, "Bir soykırım yaşanıyor. Hepinizden gözlerinizi açmanızı istiyorum. Kalbinizi açın. Bırakın sevgi sizi gerçeğe götürsün. Gerçek tam önünüzde. Özgür Filistin." ifadelerini kullandı.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın büyük finali, EBU ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonu ile bu gece 22.00'de başladı.

*Haberin görselleri AP ve AA tarafından servis edilmiştir.