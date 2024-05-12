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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i

        Süper Lig'in son üç haftasında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde giren Fenerbahçe ya tamam ya devam maçına çıkıyor. Avrupa'ya ve Türkiye Kupası'na veda eden sarı-lacivertliler, Kayserispor'u mağlup ederek şampiyonluk şansını son iki haftaya taşımak istiyor. Fenerbahçe'de Kayserispor maçında kart cezalısı Mert Müldür ve sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek. İsmail Kartal zorlu müsabaka öncesinde kafasındaki 11'i de netleştirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.05.2024 - 10:34 Güncelleme: 12.05.2024 - 10:34
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam Mondihome Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

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        Ligde oynadığı son 3 müsabakada 2 beraberlik yaşayarak 4 puan yitiren sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 90 puanla 2. sırada giriyor.

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        SARI-LACİVERTLİLERDE DÖRT EKSİK

        Fenerbahçe, Kayserispor maçında 4 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Müldür'ün yanı sıra sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek.

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        6 İSİM SINIRDA

        Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, Edin Dzeko, Rodrigo Becao, Dusan Tadic, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde takımlarını yalnız bırakacak.

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        TAMAM MI DEVAM MI MAÇI

        Süper Lig'de son üç haftaya girilirken Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda galibiyet ararken kulağı ise Kadıköy'de olacak. Fenerbahçe, Kayserispor maçından galibiyetle ayrılarak şampiyonluk şansını son iki haftaya taşımak istiyor.

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        UÇAĞINA YILDIRIM ÇARPAN KAYSERİSPOR RÖTARLI GELDİ

        Deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor uçağa yıldırım düşmesi sonucu yeniden Kayseri’ye dönmüştü. Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul'a rötarlı da olsa İstanbul Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş yaptı.

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        Erkilet Havalanı'ndan ikinci kez İstanbul’a havalandı. Takımı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş yaptı. Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz havalimanında "Çok sıkıntılı bir uçuş oldu. İlk defa uçağa şimşek çarptı. Oyuncularımız çok zorlandı. Hatta çoğu oyuncumuz uçağa binmek istemedi. Oyuncularımız tekrar uçağa bindi. Allah'a şükür sonunda buradayız. Yolculuğumuz zor başladı, inşallah güzel biter" diyerek kendilerine kolaylık sağlayan uçuş yetkililerine teşekkür etti.

        8

        MUHTEMEL 11

        LIVAKOVIC

        9

        DJIKU

        10

        ÇAĞLAR

        11

        BECAO

        12

        FERDİ

        13

        KRUNIC

        14

        FRED

        15

        CENGİZ

        16

        SZYMANSKI

        17

        TADIC

        18

        BATSHUAYI

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