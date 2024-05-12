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        Edirne'de "tiny house" yasağı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte kıymetli tarım arazilerini korumak amacıyla tiny house (küçük ev) ve kaçak yapılara izin vermeyeceklerini söyledi. Tiny house yapılarının giderek arttığını ifade eden Sezer, "Her geldiğimde burada mantar gibi türüyorlar. Bu hafta 40 tane kaldırdık. Bundan sonra da bunlara müsaade etmeyeceğiz. Çünkü hukuki değil yaptıkları." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 11:33 Güncelleme: 12.05.2024 - 11:35
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        Edirne'de "tiny house" yasağı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte sayıları her geçen gün artan Tiny house'larla ilgili açıklama yaptı.

        Keşan ve Enez bölgesinde incelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Sezer, bölgedeki tüm muhtarlara genelge gönderdiklerini, tiny house ya da kaçak yapılara müsaade edilmeyeceğini kesin bir dille anlattıklarını söyledi.

        "MANTAR GİBİ TÜRÜYORLAR"

        Tiny house yapılarının giderek arttığını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

        "Her geldiğimde burada mantar gibi türüyorlar. Bu tiny house adı altında 'römork' diyor adam 'plakası var' diyor ama bakıyorsun aracı koyuyor oraya, altyapısını yapıyor önüne bir de havuz yapıyor. Bu hafta 40 tane kaldırdık. Bundan sonra da bunlara müsaade etmeyeceğiz. Çünkü hukuki değil yaptıkları. Burada tarım arazilerimiz çok değerli, burası turizm bölgesi.

        Buranın sağlıksız bir şekilde yapılaşmasına izin vermememiz lazım. Gelecek nesillere, evlatlarınıza güzel bir Saros Körfezi, güzel bir Keşan, güzel bir Enez bırakalım. Hayır duasıyla yad etsinler. Şimdi herkese müsaade edersek bunun altından kalkamayız. Bununla ilgili hukuki gerekçelerimiz de var."

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        #edirne
        #tiny house
        #kaçak yapı
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