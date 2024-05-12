Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunan sarı-kırmızılılar elde ettiği büyük avantajı kaptırmamak istiyor. Süper Lig'de 23 haftadır kaybetmeyen Galatasaray bu maçtan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk için dev bir adım atma hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Okan Buruk kafasındaki muhtemel 11'i netleştirdi
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 35 maçlık bölümünde 31 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 96 puan topladı. Puan cetvelinde 15. sırada bulunan VavaCars Fatih Karagümrük'ün ise 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 37 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan maçı sarı-kırmızılılar 1-0 kazanmıştı.
ŞAMPİYONLUĞU BİTİME İKİ HAFTA KALA İLAN EDEBİLİR
Galatasaray, bu akşam yapılacak maçların sonucuna göre Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşabilir.
Ligin bitimine 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde olan sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük karşılaşmasından 3 puanla ayrılması halinde şampiyonluk için Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Sarı-lacivertlilerin yenilmesi halinde Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetecek.
Fenerbahçe'nin olası beraberliğinde de Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında alacağı galibiyetle şampiyonluğa ulaşabilecek.
SÜPER LİG'DE 23 MAÇTIR YENİLMİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 23 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 23 lig maçında 21 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
7 OYUNCU KART SINIRINDA
Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, bu mücadelede kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Fenerbahçe maçında yer alamayacak.
GALATASARAY SON BEŞ LİG MAÇINDA 18 GOL ATTI
Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 18 gol kaydetti. Galatasaray, ligde EMS Yapı Sivasspor'a 6, Corendon Alanyaspor ve Siltaş Yapı Pendikspor'a 4'er, Yukatel Adana Demirspor'a 3 ve Hatayspor'a 1 gol attı.
ICARDİ SERİYE DEVAM ETMEK İSTİYOR
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, gol krallığındaki zirvedeki yerini korumak istiyor. Üst üste son 7 lig maçında 9 kez fileleri havalandıran Icardi, toplamda 23 gole ulaşarak gol krallığında zirvede yer alıyor. Arjantinli santrfor, bu sezon takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı. Icardi, Fatih Karagümrük mücadelesinde de takımının gol umudu olacak.
MUHTEMEL 11
MUSLERA
KAAN AYHAN
VICTOR NELSSON
ABDÜLKERİM BARDAKCI
DERRICK KÖHN
LUCAS TORREIRA
KEREM DEMİRBAY
HAKIM ZIYECH
DRIES MERTENS