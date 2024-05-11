Arda Güler yine attı, Real Madrid farklı kazandı!
La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, 35. hafta mücadelesinde küme düşmesi kesinleşen Granada'yı 4-0 mağlup etti. Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, takımının 2. golünü kaydeden isim oldu.
İspanya LaLiga'nın 35. hafta mücadelesinde Granada ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Eflatun beyazlılar, mücadeleyi 4-0'lık skorla kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Fran Garcia, Arda Güler ve Brahim Diaz (2) kaydetti.
LA LIGA'DA ÜÇÜNCÜ GOLÜ!
Bu sezon ligde üçüncü kez ilk 11'de maça başlayan Arda Güler, bu maçların ikisinde gol atmış oldu.
Eflatun beyazlı forma ile ligde toplamda 8 maça çıkan Arda, 3 kez gol sevinci yaşadı.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid 90 puana yükselirken, Granada 21 puanda kaldı.
MİNİK TARAFTARDAN ARDA'YA İSTEK
Öte yandan Arda Güler'in taraftarları coşturduğu maçta minik bir taraftarın "Arda, bana formanı hediye edebilir misin? Lütfen, çok sevinirim" pankartı dikkat çekti.