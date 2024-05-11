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        Haberler Spor Futbol Arda Güler yine attı, Real Madrid farklı kazandı! - Futbol Haberleri

        Arda Güler yine attı, Real Madrid farklı kazandı!

        La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, 35. hafta mücadelesinde küme düşmesi kesinleşen Granada'yı 4-0 mağlup etti. Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, takımının 2. golünü kaydeden isim oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2024 - 21:41 Güncelleme: 11.05.2024 - 21:41
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        İspanya LaLiga'nın 35. hafta mücadelesinde Granada ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Eflatun beyazlılar, mücadeleyi 4-0'lık skorla kazandı.

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        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Fran Garcia, Arda Güler ve Brahim Diaz (2) kaydetti.

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        LA LIGA'DA ÜÇÜNCÜ GOLÜ!

        Bu sezon ligde üçüncü kez ilk 11'de maça başlayan Arda Güler, bu maçların ikisinde gol atmış oldu.

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        Eflatun beyazlı forma ile ligde toplamda 8 maça çıkan Arda, 3 kez gol sevinci yaşadı.

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        Bu sonuçla birlikte Real Madrid 90 puana yükselirken, Granada 21 puanda kaldı.

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        MİNİK TARAFTARDAN ARDA'YA İSTEK

        Öte yandan Arda Güler'in taraftarları coşturduğu maçta minik bir taraftarın "Arda, bana formanı hediye edebilir misin? Lütfen, çok sevinirim" pankartı dikkat çekti.

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