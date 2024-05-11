Erden Timur: Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez

"NE DESEM SİYASETİN İÇİNDE OLACAK"

"Kendi paramızla buradaki kalan kısmı satın alarak böyle bir noktaya gelindi. Bu da rakamlarla değerlendiriyor. Bunlar güncel rakamlar. Şu an ne desem bu siyasetin içinde olacak. Bu bir yöntem. Şu anda tartışılan o. İki farklı yöntem var. Kendin yaptığında satış ve pazarlamasını kendin yapar ve daha fazla kar edersin. Diğer türlü yaptığında daha rahat bir operasyon olur. Daha az kar edersin. Benim şahsi görüşüm, kendimiz yapmak üzere, baştan beri öyle ifade ediyorduk."