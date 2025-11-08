Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Ev sahibini sokakta darbetti | Son dakika haberleri

        Ev sahibini sokakta darbetti

        Çorlu'da kira borcu nedeniyle evden çıkarıldığı öne sürülen M.K., caddede karşılaştığı eski ev sahibi M.Ş.'yi darbetti; güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından M.Ş. hastaneye kaldırıldı, kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 19:14 Güncelleme: 08.11.2025 - 19:30
        Ev sahibini sokakta darbetti
        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kısa süre önce evden çıkarılan kiracı M.K., caddede karşılaştığı eski ev sahibi M.Ş.'yi darbetti. Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, ilçeye bağlı Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'nde meydana geldi. M.K., iddiaya göre dört aydır kira ödemediği gerekçesiyle ev sahibi M.Ş. tarafından bir süre önce evden çıkarıldı. Caddede yürüdükleri esnada karşılaşan M.Ş. ile M.K. arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönen olayda M.K., M.Ş.’ye art arda yumruk darbeleriyle saldırdı. Olay anı, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan M.Ş., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan M.K., polis ekipleri tarafından yakalandı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

