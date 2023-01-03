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Evcil hayvanların ihtiyaçlarını karşılarken zorlanmamak için bütçe dostu tavsiyeler!

Tüylü dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak zaman zaman masraflı olabiliyor. Artan mama ve veteriner fiyatları bütçeyi zorlayabiliyor. Tüylü dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılarken bütçenizi de yormayacak önerileri sizler için derledik. İşte, evcil hayvanı olanlara bütçe dostu öneriler…

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  • Evcil hayvanlar için bütçe dostu tavsiyeler! Tüylü dostlarınızın ihtiyaçlarını zorlanmadan karşılayın...

    EVCİL HAYVAN SAHİPLERİ TEDAVİ MASRAFLARINI KARŞILAYAMIYOR

    Temmuz ayında Veterinarians tarafından yapılan bir araştırmaya göre, evcil hayvan sahiplerinin yüzde 50’si aldıkları mamalardan daha ucuz alternatif mamalara yöneliyor.

    Yüzde 35’i bakım hizmetlerini azaltmak zorunda kaldığını belirtiyor. İşin daha da kötüsü yüzde 46’sı tedavi durumlarında gereken masrafları ya karşılamakta zorlanıyor ya da ertelemek zorunda kalıyor.

    Businnes Insider, bütçeyi sarsmadan evcil hayvanlara bakmanın en iyi yollarını hakkında beş uzmanla görüştü. Uzmanlar görüşlerinde özellikle önleyici bakıma öncelik verilmesi gerektiğini söylüyor.
  • Evcil hayvanlar için bütçe dostu tavsiyeler! Tüylü dostlarınızın ihtiyaçlarını zorlanmadan karşılayın...

    1. GEREKLİ İHTİYAÇLARA ODAKLANIN

    Evcil hayvan sahipleri, öncelikle atıştırmalık ve oyuncak gibi temel olmayan ihtiyaçları azaltmaya yönelmeli. Asıl önemli ihtiyaç olan evcil hayvan sigortası ve kaliteli mamalar gibi kritik önem taşıyan konulara para ayırmaya dikkat edilmeli. Evcil hayvanın gıdasından ödün vermek yanlış bir tasarruf biçimi olabilir.
  • Evcil hayvanlar için bütçe dostu tavsiyeler! Tüylü dostlarınızın ihtiyaçlarını zorlanmadan karşılayın...

    Battersea Dogs and Cats Home’n operasyon şefi Rob Young, "Onlara ihtiyaç duydukları tüm besinleri verdiğinizden emin olun, böylece yüksek tansiyon ve artrit gibi sürekli ek veterinerlik masrafları gerektiren kronik sorunlarla karşılaşma riskini azaltabilirsiniz" dedi.
  • Evcil hayvanlar için bütçe dostu tavsiyeler! Tüylü dostlarınızın ihtiyaçlarını zorlanmadan karşılayın...

    İngiltere merkezli yardım kuruluşu olan RSPCA’in temsilcisi Samantha Gaines ise evcil hayvanların tedavisinde doğru ilaçların kullanılmasının uzun vadede sağlık problemlerini önlemek adına çok önemli olduğunu belirtiyor

    “Ne yazık ki bazı insanlar evcil hayvanları kendi kendine tedavi etmeye ve veteriner masraflarından kaçınmaya çalışıyor. Son dönemde Google’da 'Köpeğime parasetamol verebilir miyim?’ gibi aramalarda artış yaşandı" diyor.
  • Evcil hayvanlar için bütçe dostu tavsiyeler! Tüylü dostlarınızın ihtiyaçlarını zorlanmadan karşılayın...

    2. ALIŞVERİŞ İÇİN ALTERNATİF ÜRÜNLERE BAKIN

    Evcil hayvanların yiyecekleri genellikle yüksek maliyetli oluyor. Bu sebeple hesaplı alternatif ürünleri arayabilirsiniz. Ancak tüylü dostunuzun ihtiyaç duyduğu tüm besinleri içeren ve sağlıklı bir mama olmasına dikkat edin. Eğer mamanın kalitesinden emin değilseniz veterinere veya yardım kuruluşlarına danışabilirsiniz.

    İnternette evcil dostunuzun sevdiği mama indirimli olarak daha uyguna satılıyor olabilir.
  • Evcil hayvanlar için bütçe dostu tavsiyeler! Tüylü dostlarınızın ihtiyaçlarını zorlanmadan karşılayın...

    3. EVCİL HAYVAN SİGORTASI

    Evcil hayvanınız hastalandığında kullanabileceğiniz evcil hayvan sigortası başta masraflı gözükebilir. Ancak sürprizler karşısında finansal güvenlik sağlar. NAPHIA’nın yönetici direktörü Kristen Lynch “Evcil hayvanınızın sağlığı ve mutluluğu için bir pet sigorta güvencesine sahip olmanız, paranın kısıtlı olduğu ve maliyetlerin arttığı zamanlarda daha büyük önem taşır” diyor.
  • Evcil hayvanlar için bütçe dostu tavsiyeler! Tüylü dostlarınızın ihtiyaçlarını zorlanmadan karşılayın...

    4. ÖNLEYİCİ BAKIM

    Evcil hayvanınıza veteriner yardımı ile yapacağınız önleyici bakımlar ileride akut hale gelen ve başarılı şekilde tedavi edilmesi zor olan sağlık sorunlarına karşı koruyucu olacaktır.
  • Evcil hayvanlar için bütçe dostu tavsiyeler! Tüylü dostlarınızın ihtiyaçlarını zorlanmadan karşılayın...

    5. KENDİNİZ YAPMAYI DENEYİN

    Evcil hayvanınıza oyuncak türü şeyleri kendiniz yapmayı deneyebilirsiniz. Gardrobunuzda bulunan eski çorap veya tişörtlerden oyuncak yapabilirsiniz.
  • Evcil hayvanlar için bütçe dostu tavsiyeler! Tüylü dostlarınızın ihtiyaçlarını zorlanmadan karşılayın...

    6. YARDIM İSTEYİN

    Uzmanlar kriz zamanlarında rehberlik ve yardım alabileceğiniz yerel hayır kurumlarına başvurmanızı öneriyor. Özellikle bir evcil hayvanı yeniden yuvalandırmak kadar zor bir karar aşamasındaysanız, çevrenizdeki hayvan severlerden yardım almanız tüylü dostunuz içinde daha kolay olacaktır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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