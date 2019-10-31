Pastaneden alıp yumuşacık yediğimiz açmaları artık evimizde yapabilme imkânınız var. Bu yaptığınız açmaları ister işe giderken yanınıza alın ister çocuğunuzun beslenmesine koyun ister komşularınızla dedikodu yaparken yanınıza bir sırdaş olarak alabilirsiniz.
Açma malzemeler;
- 3 su bardağı ılık süt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 2 adet yumurta birinin sarısını alın
- 3 yemek kaşığı şeker
- 1,5 tatlı kaşığı tuz
- 1 paket kuru maya
- 8-8,5 bardak un
- Dilerseniz arasına tereyağı koyabilirsiniz. Zeytin ezmesi peynirde koyabilirsiniz.
Açma yapılışı;
- Öncelikle ılık sütle birlikte mayayı ve şekeri eritip mayayı aktif hale getirelim.
- Un dışında tüm malzemeleri ekleyip karıştıralım.
- Üzerine yavaş yavaş un ekleyelim.
- Un ele yapışmayacak şekilde gelene kadar yoğuralım.
- Yoğurma işlemi bittikten sonra üzerine temiz bir poşetle kapatıp dinlenmeye bırakın.
- 30-40 dakika bekleyelim.
- Hamur tamamen mayalanınca mandalina boyutunda büyük parçalar elde ederek çay tabağı genişliğinde açın rulo şeklinde sarıp salyangoz şeklinde saralım.
- Tüm hamuru bu şekilde yapalım.
- Yağlı kâğıt serili tepsinin üzerine açmalarımızı yerleştirip üzerine yumurta sarısını sürelim üzerine çörek otu atıp 15-20 dakika mayalandıralım.
- 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirelim.
- Yanına güzel bir çay demleyerek afiyetle yiyebilirsiniz.
Açmanın püf noktaları;
- Tüm malzemeler oda sıcaklığında olmalıdır.
- Süt el yakmayacak sıcaklıkta olmalıdır aksi taktirde maya aktifleşmez.
- Hamurların üzerleri iyicene örtülmelidir. 30-40 dakika mutlaka dinlendirilmesi gerekmektedir.
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