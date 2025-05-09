Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Mayıs ayı evde bakım parası ödeme takvimi
Mayıs 2025 evde bakım maaşı ödemeleri gündemde yer almaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan destek ödemeleri, bu ay da yakından takip ediliyor. Ocak ayında yapılan zamla birlikte artan maaşlar, ihtiyaç sahibi kişilerin bütçelerine önemli katkı sağlıyor. Peki, evde bakım maaşı mayıs ayında hangi illerde hesaplara geçti? İşte Mayıs ayı Evde bakım maaşı yatan iller listesi...
Yeni ayın gelişiyle birlikte gözler evde bakım maaşı ödemelerinde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ihtiyaç sahibi bireylere sunduğu bu destek, Mayıs 2025 itibarıyla da merakla bekleniyor. Zamlı olarak yatırılan ödemeler, her ilde farklı tarihlerde hesaplara geçiyor. Güncel ödeme durumu ve yatan illerin listesi haberimizin detaylarında…
MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Ancak evde bakım maaşı Mayıs ayı ödemeleri henüz yatırılmadı.
Evde bakım aylığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında ödeniyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor. Buna göre, Mayıs ayı ödemelerinin de 15 Mayıs'ta başlaması bekleniyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından mayıs ayı ödemelerine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
2025 yılı ocak-temmuz dönemi için evde bakım maaşı, 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldı.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
Gelir kriterlerinin uygun olması,
Bakıma muhtaçlık kriteri,
Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.