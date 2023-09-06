Evde bakım maaşı ödemesi için geri sayım! Eylül ayı evde bakım maaşları yattı mı? İşte zamlı rakamlar - Merak Edilenler Haberleri

Evde bakım maaşı ödemesi için geri sayım! Eylül ayı evde bakım maaşları yattı mı? İşte zamlı rakamlar - Merak Edilenler Haberleri

Evde bakım maaşı yattı mı? Eylül ayının gelmesiyle birlikte evde bakım maaşı alan hak sahipleri bu sorunun cevabını araştırıyor. Öte yandan Temmuz ayında 6 aylık enflasyon artış oranına göre yapılan zammın ardından "Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı da araştırılıyor. İşte emrak edilip araştırılan soruların cevaplarıyla ilgili detaylar...

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EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Temmuz ayı evde bakım maaşları henüz hesaplara yatmadı. Ödemeler başladığında evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimize eklenecektir. Hemen belirtelim ki evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

Dolayısıyla Eylül ayı evde bakım maaşları 15 Eylül tarihi itibaıyla ödenmeye başlayacak. Bu nedenle bir aksaklık yaşanmazsa ödemeler yarından itibaren başlayacak.