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        Haberler Gündem Evde bakım maaşı yatan iller: 8 Eylül 2023 Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

        Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 8 Eylül 2023 evde bakım parası ne zaman yatacak?

        Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi, Eylül ayının ilk haftasının geride kalmasıyla araştırılıyor. Her ayın 15'inde yatmaya başlayan evde bakım parasının ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Yardımdan faydalananların gözleri "Evde bakım maaşı yattı mı?" sorusuna çevrildi. İşte, 8 Eylül 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 13:55 Güncelleme: 08.09.2023 - 13:55
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından; ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara verilen evde bakım maaşı her ay hesaplara yatırılıyor. Eylül ayına girilmesiyle beraber bu kapsamda evde bakım maaşlarının yatırılıp yatırılmadığı merak ediliyor. İşte, 8 Eylül 2023 güncel evde bakım maaşı yatan iller listesi ile ilgili detaylar...

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        8 EYLÜL 2023 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

        Eylül ayı evde bakım maaşları henüz hesaplara yatmadı. Ödemeler başladığında evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimize eklenecektir.

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        EVDE BAKIM AYLIĞI HANGİ TARİHLERDE ÖDENİYOR?

        Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

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        2023 EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

        Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

        Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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