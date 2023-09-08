1 Şurada Paylaş!









Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından; ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara verilen evde bakım maaşı her ay hesaplara yatırılıyor. Eylül ayına girilmesiyle beraber bu kapsamda evde bakım maaşlarının yatırılıp yatırılmadığı merak ediliyor. İşte, 8 Eylül 2023 güncel evde bakım maaşı yatan iller listesi ile ilgili detaylar...