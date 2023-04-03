Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların bakım masraflarını karşılamak için bakımını üstlenen yakınlarına ödenen evde bakım maaşı ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. 2023 Ocak ayında yapılan zam ile evde bakım parası 4.337 TL oldu. İşte 3 Nisan 2023 evde bakım parası yatan iller listesi ve sorgulama ekranı...