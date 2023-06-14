EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Haziran ayı evde bakım maaşları henüz hesaplara yatmadı. Ödemeler başladığında evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimize eklenecektir. Hemen belirtelim ki evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

Dolayısıyla Haziran ayı evde bakım maaşları 15 Haziran tarihi itibaıyla ödenmeye başlayacak. Bu nedenle bir aksaklık yaşanmazsa ödemeler yarından itibaren başlayacak.