Tabu XL

Yaş: 12 yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: En az 4 kişi

Hemen her yaş grubunu bir araya getirebilen Tabu XL, bir kelimeyi yasaklı kelimeleri kullanmadan anlatma fikri üzerine kurulu zihin, hafıza ve dikkat oyunu. Mor kuklası ile de önceki versiyonundan daha eğlenceli hale getirildi. Tabu XL nasıl oynanır? Her oyun için anlatılacak kelimelerin ayrıldığı A, B, C, D bölümleri ile oyun sürekli yenileniyor. Oyun alanında ilerledikçe 15 kelime kullanılarak anlatılan bölümlerle gittikçe zorlaşıyor. Çizme bölümünde kelimeyi çizerek, hafıza bölümünde iki ipucu kullanarak anlatıyorsunuz. Kukla kullanarak anlattığınız bölümde kuklayı sessiz sinema oynatır gibi kullanıyorsunuz.

Beş Nokta

Yaş: 6 yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: 2 kişi

En eski kutu oyunlarından biri olan 5 Nokta, iki kişi arasında oynanan oldukça eğlenceli bir oyun. Her bölümde oyuncular sırasıyla 9 çukura birer taş yerleştirirler. Kendi 5 taşını yan yana veya çapraz olarak getirebilen oyuncu oyunu kazanır. 5 Nokta oyununu zorlaştıran ise değişen platformlar. Oyuncular çukurlara taşlarını yerleştirdiğinde 4 platformdan birini çevirmek zorundalar.

UNO

Yaş: 6 yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: En az 2 kişi

Kart oyunlarının vazgeçilmezi, 7’den 70’e herkesin severek oynadığı UNO stratejik hamlelerle tatlı rekabeti kaçınılmaz kılıyor. En az 2, en çok 10 kişiyle oynanan oyunda hedef, herkesten önce elinde bulunan kartları bitirmek. Her oyuncuya 7 kart dağıtılarak başlayan oyun, ıskarta destesinde bulunan kartla sayı veya renk eşleştirmesi yapılarak devam ediyor. Sayı kartlarının yanı sıra destede bulunan aksiyon kartlarıyla UNO heyecanı artıyor. Her turda oyuncuların elinde kalan kart puanları toplanarak o turu kazanan oyuncuya yazılıyor ve elindeki kartları herkesten önce bitirerek 500 puana ulaşan ilk kişi oyunu kazanıyor. Unutulmaması gereken en önemli kurallardan biri; elinizde tek kart kaldığında UNO diye bağırmak!

Monopoly

Yaş: 8 yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: 2 ile 4 kişi

En eski ve asla modası geçmeyen oyunlardan biri olan Monopoly, küçük yaştaki çocuklardan gençlere kadar geniş yelpazeye hitap eden farklı versiyonlara sahip. Oyunun kağıt paraları ile eşit bütçeye başlayan oyuncular, tur sırası gelince iki zarı da atar ve ilgili zar kadar oyun alanı üzerinde ilerler. Piyonu vardığı arsa sahipsizse bedelini ödeyerek satın alır, sahipli ise kirasını öder. Eğer ödeme yapmanız gerekiyor ve paranız kalmadıysa mülklerinizi satabilir veya ipotekleyebilirsiniz. Eğer borcunuzu yine ödeyemezseniz iflasınızı açıklar ve bütün mülkleriniz borçlu olduğunuz oyuncuya devredersiniz. İflas etmeden oyunda kalan son oyuncu kazanır.

Jenga

Yaş: 5 yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: 2-6 kişi

En popüler oyunlardan biri olan Hasbro Jenga, 3 yaşından büyük olan herkese hitap ediyor. 54 ahşap parçadan oluşuyor ve en az iki en fazla altı oyuncunun katılımı ile oynanıyor. Amaç, ahşap tahtalardan oluşan her katında 3 blok bulunan ve 18 kat olan kuleden; bir blok seçip çekiyorsunuz, kuleyi devirmemek şartıyla kulenin üzerine ekliyorsunuz. Biraz el becerisi biraz da denge istiyor ve bir tür strateji oyunu aynı zamanda. Kurallarına gelince: Tahta bloklar yerleştirilirken ilk 3 blok boylamasına sıralanmışsa diğer 3 blok enlemesine sıralanacak şekilde yerleştirilmelidir. En az 2 ve en fazla 6 kişiye kadar oynanabilir ve Jenga kulesini kuran oyuna başlar.

Acaba Neyim?

Yaş: 7 yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: 2 ile 4 kişi

Özellikle küçük yaş grubunun ilgisini çeken aile oyunlarından biri olan Acaba Neyim?’de her oyuncu kutudaki kartlardan birini kendisi bakmadan kafasına yerleştirir. Diğer oyunculara sorular sorarak kafasında kartta ne olduğunu bulmaya çalışır. Dikkat ve doğru soruları sorabilmeyi gerektiren oyun eğlenceli olduğu kadar çok eğitici de aynı zamanda...

UNO FLIP

Yaş: 7 yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: 2 ile 10 kişi

Klasik UNO’nun yeni versiyonu. Renk ve sayı eşleştirmesine dayanan kart oyununa eklenen çift taraflı deste, özel FLIP kartı ve daha ağır cezalar gibi heyecan verici yeni özellikler eklenmiş. UNO FLIP, kağıt destesinin açık renkli tarafıyla klasik Uno koyu renkli tarafıyla çok ağır cezaların verilebildiği bir oyun oynama imkanı sunuyor. FLIP kartı atan kişi, destenin aydınlık ve karanlık taraflarından hangisiyle oynanacağına ve kartların ne zaman eski yüzüne döndürüleceğine karar veriyor. Destenin karanlık tarafına eklenen yeni aksiyon kartlarıyla UNO eğlencenizi hız kesmeden devam ediyor. Ailecek oynanabilecek zevkli kart oyunu UNO FLIP ile avantajı ele geçirmek için stratejiler belirleyin, elindeki kartları ilk bitiren siz olun ve oyunu kazanın. Ama tek bir kartınız kaldığında UNO diye bağırmayı sakın unutmayın.

SCRABBLE

Yaş: 10 yaş ve üzeri

Ouncu Sayısı: 2, 3 ya da 4 kişi

En sevilen kelime oyunu Scrabble, yaratıcılığı ve eğlenceyi bir arada sunuyor. En az 2, en çok 4 oyuncuyla bireysel ya da takım halinde oynanabilen oyunun amacı; puan getiren kelimeleri oyun tahtasına yazarak en yüksek puanı kazanmak. Oyuncular, harf torbasından çektikleri farklı değerlerine sahip harflerle, kelime tahtası üzerinde kelimeler üreterek puan topluyor. Puanlar, harflerin puan değerlerine ve oyun tahtası üzerindeki ödüllü karelere göre belirleniyor. Oyun sonunda en fazla puan alan kişi veya takım oyunun galibi oluyor. Kelime dağarcığına güvenenlerin severek oynadığı Scrabble, yaratıcı zeka ve pratik düşünce sistemlerini harekete geçirerek kelimeseverlerin vazgeçilmezi oluyor.

Kızma Birader

Yaş: 6 yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: 2 ile 4 kişi

Klasikleşmiş oyunlardan biri olan Kızma Birader, zar ve yarış oyunudur, bir set zar ve 4 taşla oynanır. Mavi, kırmızı, yeşil ve sarı renklerden oluşan 4 adet piyon vardır. Her oyuncu istediği rengi seçebilir. Kartın üzerinde saat yönünde ilerlenir. Oyuncular hangi rengi seçtiyse o rengin olduğu köşeye 4 adet piyon koyar. Amaç dört tane hapsedilmiş piyonu oyun tahtasının ortasındaki kendine ait renge kaçmaktır.

Bil Bakalım Kim?

Yaş: 6 yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: 2 oyuncu

“Bil Bakalım Kim?” de bir tahmin oyunu, ancak bu defa kartlarla değil tabla ile oynanıyor. Oyuncular, cevabı evet ya da hayır olabilecek sorularla rakiplerinin seçtiği kartta kim olduğunu bulmaya çalışıyor. İlk bilen oyunu kazanıyor. 6 yaş ve üzeri için uygun olan bu oyun yine çocuklara doğru soruyu sormayı öğretmek için faydalı bir araç.

SCRABBLE JUNIOR

Yaş: 6 - 10

Oyuncu Sayısı: 2-4 oyuncu

Eğlenirken öğrenme fırsatı sunan Scrabble Junior; çocukların kelime dağarcığı, imla kuralları bilgisi ve görsel becerilerinin gelişmesini sağlıyor. En az 2, en çok 4 oyuncu ile oynanan oyunun amacı, en yüksek puanı alıp oyunu kazanmak. Üzerinde resimler bulunan harflerin oyun tahtası üzerinde birleştirilmesiyle oynanan Scrabble Junior, Türk alfabesinde bulunan 29 harften oluşuyor. Oyuncular, en çok puan getirecek harf kombinasyonlarından oluşan kelimeleri bularak daha fazla puan kazanmaya çalışıyor. Oyun sonunda en çok puanı toplayan oyunun galibi oluyor. Çocukların sosyal gelişimine, iletişim kurma becerilerine, grup içine dahil olma ve arkadaşlık ilişkilerinin güçlenmesine yardımcı olan Scrabble Junior, küçük çocuklar için üzerinde resim olan harfleri birleştirerek oynama imkanı sunarken, daha büyük yaştaki çocukların düşünme becerilerini geliştirmesini sağlıyor.

GAS OUT

Yaş: 5 yaş üzeri

Çocukların yeni eğlencesi Gas Out, kart çekerek ortadaki gaz bulutunu kartların üzerindeki sayı kadar sıkmalarına dayanan kolay ve zevkli bir oyun. En az 2, en çok 6 kişiyle oynanan oyunun başında gaz bulutu Guster masanın ortasına yerleştirip her oyuncu için 3 kart dağılıyor. Oyuncu bir sayı kartı oynuyorsa Guster’i karttaki rakam kadar bastırıyor. Guster’in sesli ve etkili patlamaları çocukların eğlencesine eğlence katarken, bir oyuncunun oyun dışı kalmasına neden oluyor. Gas Out’un özel kartlarıyla oyun daha heyecanlı hale geliyor. Sıra kendisindeyken Gaz Bulutu Guster'ın gaz çıkarmadığı son oyuncu ol ve oyunu kazan!

Kelime Üretme Oyunu

Yaş: 10 yaş ve üzeri için

Oyuncu saıyısı: 2 - 4 kişi arasında

Dünyanın en ünlü oyunlarından biri olan kelime oyunu, scrable, 10 yaş ve üzeri için uygundur. Tahtanın üstündeki kelimelere, yatay veya dikey harfler ekleyerek yeni kelimeler oluşturan oyuncular alabilecekleri en yüksek puana ulaşabilmek için kelimelerini özel karelerin üzerinden geçiriyorlar. Yanınızda sözlük de bulundurmanızda fayda olabileceğini söyleyelim! Oyun hem yaş sınırı olmadan tüm aileyi bir araya getirebiliyor hem de çocuklar için kelime haznesini geliştirmeye teşvik ediyor.

Koridor Zeka Ve Strateji Oyunu

Yaş: 12 ve üzeri

Oyuncu sayısı: 2 - 4 kişi arasında

Dünya çapında bir çok ödül almış, bir kuramsal strateji ve taktik oyunu olan Koridor, 2 veya 4 kişi ile oynanıyor. Oyunun hedefi kare çizgiye rakibinden önce ulaşmaktır. Oyuncular sırayla taşlarını hamle yapmayı veya engel koymak için kullanırlar. Engelleri biten oyuncu mecburen hamle yapacaktır. Taş ile her seferinde öne, arkaya veya yanlara sadece bir kare gidilebilir. Taşlar engellerin üzerinden atlayamazlar ve çevresinden dolaşmak zorundadırlar. Engel koymada amaç kendi ilerleyişinizi kolaylaştırmak ve rakibinin yolunu uzatmaktır.

BOUNCE OFF

Yaş: 7 yaş ve üzeri

Oyuncu sayısı: 2 - 4 arası

Eğlencenin yeni adı Bounce Off, 7 yaş ve üstü tüm aile ve arkadaş gruplarına keyifli anlar yaşatıyor. 9 Kart, 16 top ve oyun tahtasından oluşan oyunun amacı; rakipten önce seçtiğin karttaki şekli panonun üzerinde oluşturmak. Bunu yapmak için topun masada bir kez sektirilip tahtaya yerleştirilmesi gerekiyor. Bu sırada rakibinin senden önce şeklini oluşturmaması için onun önüne konan engeller rekabeti arttırıyor. Karttaki deseni yapmayı başaran ilk oyuncu oyunu kazanıyor. Basit kurallarıyla heyecan dolu anlar yaşatan Bounce Off saatlerin nasıl geçtiğini unutturuyor.