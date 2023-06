Kurban Bayramı'nın en güzel yanlarından birisi de hiç kuşkusuz mis gibi kokan kavurma kokusudur. Paylaşmanın en güzel timsali olan bu bayramda özellikle daha az ete ulaşma imkanı olan kişiler ete doyacak. Kokusuyla ve tadıyla damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakan sade et kavurma, özellikle Kurban Bayramı gibi özel bir günde manevi bir değer de taşıyor. Bu özel günde hazırlanacak olan etlerin en güzel hali ise etin tadını damaklarımızda hissedeceğimiz sade et kavurması tarifidir. Ancak özellikle kurban yeni kesildiği için etler normalden daha sert olacaktır. Bu nedenle et kavurmasının püf noktalarını bilmeniz büyük kolaylık sağlayacak ve etleriniz herkesten tam not alacak. Peki, lezzetli ve nefis kavurma nasıl yapılır, tarifi nedir ve malzemeleri neler? İşte sade et kavurma tarifi…