Ev yapımı peynir deyince ilk akla gelen lor peynirdir. Çünkü yaşlandırma yapılmadığı için hem hazırlanması çok kolaydır hem de beklemeden tüketilebilir. Ricotto da İtalyan türü bir lor peynirdir. Sütün sirke ile kestirilerek yapılır. Tatlı yapımında da kullanılabilen bu peynir lezzeti ile çocukların damak tadına da oldukça uygun. İşte evde peynir yapımının incelikleri ve ricotta tarifi...

Malzemeleri:

2 kilo süt

2 çorba kaşığı sirke

1 çay kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

Sütünüzü çelik tencereye alın ve ocağı yakın. Sütün 80 derece kaynaması gerekiyor. Süt fokurdadığı zaman 100 dereceyi görür. 80 derece ısınmış sütten hafif dumanlar çıkarak üzerinde torba oluşmaya başlar. Eğer derece kullanmıyorsanız 80 dereceyi bu şekilde anlayabilirsiniz. Sütünüz 80 derece kaynayınca sirkeyi ekleyip 1 dakika kadar tahta kaşıkla karıştırın. Ocağın altını kapatın tencerenizin üzerine temiz bir örtü serip 2 saat kadar bekleyin. 2 saatin sonunda peynir süzgeçi ya da tülbent ile peynirinizi süzün. Süt tamamen dökülecek topaklanan kısım tülbentte kalacak. Tülbentin ağzını sıkarak hem suyunu süzebilir hem de peynirinize şekil verebilirsiniz. Bu aşamadan sonra peynir buzdolabına konur ve servise hazırdır. 5 gün kadar peyniriniz bozulmadan kalacaktır. Afiyet olsun...