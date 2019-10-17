Sac kavurma tarifi, nasıl yapılır?

Saç Kavurma özellikle Kurban Bayramında çok fazla yapılan ancak diğer zamanlarda da lezzeti yüzünden eksik edilmeyen bir yemek türüdür. Saç kavurma yapılışının da kolay olması sebebiyle et yemekleri arasında fazlasıyla tercih edilmektedir.
Saç kavurma tarifi malzemeleri:
- ½ kg kuzu eti
- 2 tane sivribiber
- 2tane domates
- 2 tane orta boy kuru soğan
- 1 bardak sıvı yağ (kuyruk yağı da konulabilir)
- Karabiber
- Tuz
- Pul biber,
- Kekik
Saç kavurma tarifi hazırlanması:
- Sıvı yağ saca konulur ardından doğranmış etler ilave edilir.
- Suyunu çekene kadar kavrulur.
- Yarım çay bardağı su dökülerek ayrıca çekmesi sağlanır.
- Sonra ince ince doğranmış soğanlar ilave edilir.
- Kapak kapatılarak biraz kavrulması sağlanır sonra biberler doğranarak ilave edilir.
- Domatesler doğranarak eklenir.
- Kapağı kapalı halde aralayarak arada karıştırılır.
- Son olarak tuz, karabiber, kekik ve pul biber eklenerek pişmeye bırakılır.
- Pişen etler servise alınır.
- Afiyet olsun.
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