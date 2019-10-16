Şalgam suyu tarifi, nasıl yapılır?

Acılı acısız şalgam suyu hem lezzetli hem de çok yararlı bir içecektir. Şalgam suyu özellikle yemeklerin yanında tercih edilir balık ve et yemeklerinin gözde içeceğidir.
Şalgam suyu tarifi malzemeler:
- 1 büyük boy şalgam
- 1 kg. siyah havuç
- 1 büyük boy pancar
- 2 servis yemek kaşığı kaya tuzu
- 1,5 tatlı kaşığı limon tuzu
- Yarım ekmek
- Tülbent
- 1 adet pet bidon (10 Lt)
Şalgam suyu tarifi hazırlanması:
- Pancar, şalgam ve havuçlar yıkanıp üst kabukları tıraşlanır.
- Şalgam ve pancar dilimlere ayrılır, havuç dörde bölünür.
- Bir tülbentin içine ekmek konur ve ağızından düğümlenir.
- Bidona konulur.
- Tüm malzeme bidonun içine yerleştirilir.
- Tuz suyla eritilerek bidona koyulur.
- Bidon tamamına su doldurularak ağzı sıkıca kapatılır.
- Serin bir yerde 15 gün boyunca bekletilir.
- Kesinlikle arada açılmaması gerekir.
- 15 gün sonra içindeki tülbent çıkarılır.
- Şalgam suyu şişelere doldurulur.
- Servise hazırdır.
- Afiyet olsun!
YORUMLAR