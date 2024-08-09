Evden kovulan tam zamanlı gezgin, 5 yılda 71 şehir 7 ülke gezdi

Tam zamanlı bir gezginim. Ailem için çok çabaladım, ne dedilerse yapmaya çalıştım. Ama gençtim, yapamadığım şeyler oldu. Tartıştığımızda küçük şeyleri büyüttüler, evden kovdular. Ama iyi ki kovdular diyecek şeyler yaşadım” ifadelerini kullandı.