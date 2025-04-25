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        Eve yıldırım düştü! 1 kişi yaralandı!

        Amasya'da dün gece saatlerinde şiddetli sağanak etkili oldu. Kentte bir eve yıldırım düşerken, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 09:48 Güncelleme: 25.04.2025 - 09:48
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        Eve yıldırım düştü! 1 kişi yaralandı!
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        Amasya'da kuvvetli sağanak yağış etkili oldu, bir eve yıldırım düştü. Olayda bir kişi yaralandı.

        İHA'nın haberine göre Amasya'nın Göynücek ilçesinde sağanak yağışla birlikte şimşekler çaktı. Karaşar köyünde bir eve yıldırım düştü. Olayda hafif şekilde yaralanan S.D. adlı vatandaş hastaneye kaldırıldı.

        TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Amasya Valiliği, hafif şekilde yaralanan S.D. adlı vatandaşın tedavisinin yapıldığı Göynücek Devlet Hastanesi'nde tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğunu açıkladı.

        Şimşeklerin geceyi gündüze çevirdiği anları cep telefonuyla kaydedildi.

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        #Amasya
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