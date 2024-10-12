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        Haberler Dünya Everest Dağı'nda bulunan bot, 100 yıl önce kaybolan İngiliz dağcı Irvine'a ait olabilir | Dış Haberler

        Everest Dağı'nda bulunan bot, 100 yıl önce kaybolan İngiliz dağcı Irvine'a ait olabilir

        National Geographic belgesel ekibinin Everest Dağı'nda bulduğu botun 100 yıl önce zirveye tırmanış esnasında kaybolan İngiliz dağcı Andrew Comyn Irvine'a ait olduğu düşünülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 13:49 Güncelleme: 12.10.2024 - 13:49
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        Everest'teki bot 100 yıl önce kaybolan dağcının mı?
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        National Geographic'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, belgesel ekibi, eylülde Everest Dağı'nın kuzeyindeki Rongbuk Buzulu'nda bulundukları esnada bir bota rastladı.

        Buzun erimesiyle ortaya çıkan botu yakından inceleyen ve içinde bir ayak ile yün çorabın bulunduğunu gören ekip, kalıntıların, 100 yıl önce arkadaşı George Mallory ile Everest'in zirvesine tırmanırken kaybolan "Sandy" lakaplı Irvine'a ait olabileceğini düşündü.

        Keşfi yapan National Geographic fotoğrafçısı ve yönetmeni Jimmy Chin, "Botun içindeki çorabı kaldırdım. Üzerinde 'A.C. IRVINE' yazan bir isim etiketi vardı." dedi.

        Bu bulguyu, kayıp dağcı Irvine'ın başına ne geldiğini anlamaya yarayacak "ilk gerçek kanıt" olarak nitelendiren Chin, bunun, bir asırdır Irvine'a ne olduğunu merak eden akrabaları için de oldukça önemli olduğunu vurguladı.

        Irvine'ın ailesinin bulunan ayağın gerçekten dağcıya ait olup olmadığını anlamak için DNA örneği verdiği belirtildi.

        İngiliz dağcı Irvine ve arkadaşı Mallory'nin Everest Dağı'nın zirvesine tırmanırken kaybolması dağcılık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak kabul ediliyor. En son 8 Haziran 1924'te görülen ikili, Everest'in zirvesine ulaşmaya çalışan ilk insanlar olarak tarihe geçmişti.

        Mallory'nin kalıntıları 1999'da bulunurken, ikilinin yanlarında taşıdığı ve zirveye ulaşıp ulaşmadıklarını ortaya çıkarabilecek fotoğraf makinesi ise hiç bulunamadı.

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