Everton - Huddersfield Town maçı ne zaman?

İngiltere Premier Lig maçında Everton ile Huddersfield Town, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Everton 5 puanla 8. sırada, Huddersfield Town 1 puanla 19. sırada bulunuyor. Everton son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Huddersfield Town son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 117 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Everton kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 3.60, Huddersfield Town sahadan galip ayrılırsa 5.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Everton son haftadaki West Ham United müsabasında 3-1 yenildi.

Huddersfield Town ise Arsenal maçında 0-1 yenildi.

Everton, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Everton, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

Huddersfield Town ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Huddersfield Town, 1 gol atarken 6 gol yedi.

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