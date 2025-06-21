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        Haberler Dünyadan Evin içinde yok yok! Paris Hilton 63 milyon dolara ev aldı - magazin haberleri

        Paris Hilton 63 milyon dolara ev aldı

        Paris Hilton'un Beverly Hills'teki 63 milyon dolarlık yeni evinde 12 yatak odası, 20 banyo var

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 11:47 Güncelleme: 21.06.2025 - 11:47
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        63 milyon dolarlık evinde yok yok
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        Paris Hilton, Beverly Hills'te devasa bir malikane satın aldı. Hilton ailesinin varisi olarak tanınan 44 yaşındaki DJ ve realite şov yıldızı, daha önce oyuncu Mark Wahlberg'e ait olan eve, 63 milyon dolar ödeyerek sahip oldu.

        Mark Wahlberg, 12 yatak odalı ve 20 banyolu bu evi, 2023'te 55 milyon dolara satmıştı.

        Sadece iki yıl sonra, Mark Wahlberg, mülkten büyük bir kâr elde etmiş oldu.

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        2 bin 800 metrekarelik ev; Adele, Justin Bieber, Denzel Washington, Rod Stewart ve Eddie Murphy gibi ünlülerin de evlerinin bulunduğu özel Beverly Park semtinde yer alıyor.

        Evin sinema salonu bile var

        Devasa malikanenin içinde yok, yok. Bir havuz, büyük bir açık hava spor sahası, golf sahası ve sürüş alanı, ev sineması, iki katlı bir kütüphane, profesyonel bir spor salonu, evin bir bölümünü oluşturuyor.

        Evin içinde yer alan spor salonu

        2011'de Carter Reum ile evlenen Paris Hilton'un taşıyıcı anneden dünyaya gelen iki çocuğu var. 16 Ocak 2023'te oğlu Phoenix Barron'u kucağına alan Hilton, henüz oğlu birinci yaşını doldurmadan kızı London'ın dünyaya geldiğini duyurdu.

        Paris Hilton'un ailesiyle birlikte yeni evine ne zaman taşınacağı henüz bilinmiyor.

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        #paris hilton
        #ev
        #malikane
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