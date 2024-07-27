Temizliği başka bir noktaya taşıyın: Evinizin devamlı olarak temiz ve düzenli olması için dikkat etmeniz gereken 10 detay!
İşte evinizin her zaman temiz ve düzenli kalmasını sağlamak için gözden kaçırmamanız gereken detaylar! Temizlik, sadece yüzeyleri silmekten ibaret değildir; etkili bir düzen ve temizlik rutini oluşturmak, yaşam alanınızı daha davetkar ve huzurlu hale getirir. Detaylar haberimizin devamında...
Evinizde sürekli temizlik ve düzen sağlamak istiyorsanız, dikkat etmeniz gereken bazı önemli detaylar var. Dağınıklığı azaltmak ve temizliği kolaylaştırmak için sistematik bir yaklaşım benimsemek, yaşam kalitenizi artırabilir. Sizin için evinizin her daim derli toplu ve temiz görünmesini sağlayacak 10 ipucunu derledik. İşte detaylar!
1. YATAĞINIZI TOPLAMAYI İHMAL ETMEYİN
Sabahları halsizce yataktan kalktığınızda, muhtemelen aklınızdan geçen en uzak şey yatak yapmaktır. Yatak yapmak çok uzun sürmez ve yaptığınız için mutlu olursunuz. Hazırlanmış bir yatakta uyumak ferahlatıcıdır. Çarşaflar ve yorgan daha temiz hissettirir ve daha rahatlatıcıdır. Yatağınızı toplamanız biraz zaman alıyorsa, fazladan yastıklardan veya düz çarşaftan kurtulabilirsiniz.
2. ÇAMAŞIRLARINIZI SIK SIK YIKAYIN
Bazı kişiler çamaşırların her gün yıkanmasını önermektedir, ancak bunun pratik olup olmadığı evinizin büyüklüğüne bağlıdır. Eviniz küçükse, çamaşırları her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma gibi belirli günlerde yıkamak en iyisidir. Pijama ve ev kıyafetlerini yeniden giyerek ve banyoda havlu askısı kullanarak evinizdeki çamaşır miktarını azaltabilirsiniz.
3. HER GECE UYUMADAN ÖNCE MUTFAĞINIZI TEMİZLEYİN
Mutfaklar yiyecek ve kırıntıları tutar, bu nedenle her gece temizleyerek haşereleri azaltabilirsiniz. En iyi uygulama bulaşık makinesini doldurmak, tencere ve tavaları ve bulaşık makinesine giremeyen diğer eşyaları elde yıkamak, yerleri süpürmek ve tezgahı ve ocağı antibakteriyel bir mutfak temizleyicisiyle silmektir. Hatta cam bir ocağınız varsa ocağı parlatabilirsiniz. Mümkünse, daha hızlı bitirmek için bu işleri hane halkı üyeleri arasında bölüştürün.
4. TOZU AZALTMAYA YÖNELİK DÜZENLİ TEMİZLİK YAPIN
Mutfak temizliğine benzer şekilde, evdeki tozu azaltmaya yardımcı olmak için masaları ve diğer yüzeyleri hızlıca silebilirsiniz. Ayrıca evcil hayvan tüylerini, insan saçlarını ve kepekleri ortadan kaldırmak için bir tiftik silindiri veya benzeri bir eşya alıp mobilyaların üzerinde yuvarlayabilirsiniz.
5. BİR ODAYA GİRDİĞİNİZDE ORAYA AİT OLMAYAN BİR ŞEYİ ORADA BIRAKMAYIN
Bir odaya girdiğinizde bir şeyin oraya ait olmadığını biliyorsanız, çıkarken onu yanınıza alın, böylece uygun yerine koyabilirsiniz. Odalar arasında gidip gelmek zorunda kalmazsınız, evinizi düzenli tutarken zamandan da tasarruf edersiniz.
6. TEMİZLİK MALZEMELERİNİ KULLANDIĞINIZ YERDE TUTUN
Mutfakta kullanılanları mutfakta, banyoda kullanılanları banyoda tutarak temizlik malzemelerine her zaman kolayca erişebilirsiniz. Dezenfektan mendilleri banyo ve mutfakta saklayabilir ve bölgedeyken yüzeyleri hızlıca silebilirsiniz.
7. ORGANİZE OLUN
Evinizdeki her eşya için bir yer belirleyin ve her şeyi olması gereken yerde tutun. Düzenli kalmak dağınıklığı ortadan kaldırmaya ve evinizi temiz tutmaya yardımcı olur.
8. SIK KULLANILAN ALANLARI DÜZENLİ SÜPÜRÜN
Herkes ön kapıdan giriyorsa, o alanda ayakkabılardan kaynaklanan daha fazla kir olacaktır. Daha fazla trafik gören alanların muhtemelen günlük olarak süpürülmesi veya vakumlanması gerekecektir. Bir karşılama paspası veya alan halısı sermek ve insanlardan kapıda ayakkabılarını çıkarmalarını istemek yardımcı olabilir.
9.TEMİZLİK PROGRAMI OLUŞTURUN
Bazen tam olarak ne yapmanız gerektiğini bilmek yardımcı olur. Bazı işleri günlük bir alışkanlık haline getirebilir ve diğerlerini planlayabilirsiniz. Örneğin, banyoları Pazartesi günü temizleyebilir ama yine de her gün silebilirsiniz.
10. BUZDOLABINI HAFTALIK OLARAK TEMİZLEYİN
Yiyecekler, özellikle de meyve ve sebzeler bozulur. Haftada bir kez buzdolabınızı gözden geçirmeniz ve çürümüş ya da eski artıkları atmanız iyi olacaktır. Ayrıca raflarınızı ve çekmecelerinizi silerek parçacıkları ve üzerlerinde sıkışan diğer her şeyi temizleyebilirsiniz.
TEMİZLİK YAPMAK SİZE MENTAL OLARAK DA İYİ GELEBİLİR
Azalmış stres ve yorgunluk: Dağınık bir evi temizlemeniz gerekir ve dağınık bir odayı incelerken bu bilgi sizi rahatsız eder. Yapılması gereken bir şeyden kaçındığınızda, bu strese neden olur. Ayrıca kaçınılmaz derin temizlik ihtiyacını planlamak da zihinsel olarak yorucudur.
Alerji ve astım semptomlarında azalma: Çok fazla toz ve kir solumuyorsanız, çok fazla hapşırmazsınız.
Geliştirilmiş güvenlik: Yerde bırakılmayan eşyalara takılıp düşme riski yoktur. Kapıları ve koridorları tıkayan daha az eşya olması yangın tehlikesini azaltır.
Mikroplar azalır: Herhangi bir şeye dokunmak mikropların yayılmasına neden olur. Yüzeyleri dezenfektan mendillerle silerek bu mikropların çoğunu öldürürsünüz.
Haşereler azalır: Eğer zemini, tezgahları ya da diğer yüzeyleri göremiyorsanız, üzerlerinde ne olduğunu bilemezsiniz. Eski yiyecekler bir yerlere yapışmış olabilir ve kemirgenleri ve böcekleri çekebilir. Daha fazla dağınıklık ve kir, bu zararlıların saklanmasını kolaylaştıracaktır. Siz temizleyene kadar, orada olduklarını asla bilemeyebilirsiniz.
Artan başarı hissi: Temizlik yaparken evinizin kirli halden tertemiz hale geldiğini görebilirsiniz, bu da size başarı hissi verir.
Kaynak: Rent Maids