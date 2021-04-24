CANİ! Son dakika: Babası ve ağabeyini öldürmüştü! Korkunç neden!

Babası ve ağabeyini öldürmüştü! Korkunç neden! 0:00 / 0:00

DHA

Adana'da, önceki gün saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi 4199 Sokak'ta kelimenin tam anlamıyla dehşet meydana geldi.

Bir süre önce cezaevinden çıkan Ferhat Keser (39) ile babası Halil Keser (75) ve annesi arasında tartışma çıktı. Eve gelen Ferhat Keser´in ağabeyi Ufuk Keser (46) de tartışmaya dahil oldu.

DEFALARCA BIÇAKLADI

DHA'da yer alan habere göre tartışma sırasında Ferhat Keser, mutfaktan aldığı bıçakla babası ve ağabeyini defalarca bıçakladı. Keser, elinde bıçak evden çıkıp, kaçmaya çalışırken devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

HER İKİSİ DE CAN VERDİ

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Halil Keser'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Aşırı kan kaybeden oğlu Ufuk Keser de kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

"UYUŞTURUCUYU BIRAK, BİZİ BİTİRDİN"

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla cinayetin nedeni ortaya çıktı. Ferhat Keser´in olay günü eve gelerek uyuşturucu madde kullanmaya hazırlandığı, ailesinin kendisini `Uyuşturucuyu bırak, bizi bitirdin´ diye uyarması üzerine çıkan tartışmada babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü tespit edildi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Ferhat Keser, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.