Komşuları feryadını duydu! Anneye feci şiddet! 0:00 / 0:00

AA

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katında kiracı olarak yaşayan Gülbani A.'nın (71) yüksek sesle yardım istemesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

OĞLU GÖZALTINA ALINDI

AA'da yer alan habere göre adrese giden ekipler, kadının, oğlu Mansur A. (36) tarafından darp edildiğini belirledi. Zanlı Mansur A'yı gözaltına alan ekipler, yaralı kadın için 112 Acil Servis ekiplerini bölgeye çağırdı.

YAŞLI KADININ DURUMU AĞIR

Sağlık ekipleri, başından yaralanan kadını Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı. Yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI VAR

Öte yandan, zanlının uyuşturucu bağımlısı olduğu ve daha önce de annesini darp ettiği gerekçesiyle hakkında evden uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi.